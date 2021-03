Auf knapp 50 Seiten beschreiben die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm, wie sie Deutschland voran bringen wollen. Unter anderem sollen bei der Einkommensteuer die Besserverdienenden stärker herangezogen werden.

„Wir wollen“ und „wir werden“ – so beginnen die meisten Sätze in den Wahlprogrammen der Parteien, und der Leser würde sich am Ende der meist recht voluminösen Werke nicht wundern, wollte eine Partei gar das Waldsterben verbieten. So prall gefüllt sind die Seiten mit Versprechungen und Ankündigungen für den Fall, dass man regieren werde, dass einem schnell der Überblick verloren gehen kann.

Die SPD hat sich daher darauf besonnen, ihr Wahlprogramm nicht so ausufern zu lassen wie vor vier Jahren. Damals legten die Sozialdemokraten den Bürgern ihre Welt auf 116 Seiten dar, dieses Mal sind es 48. Die überwölbende Überschrift ist der Dreiklang aus „sozial, digital und klimaneutral“. Das ist die Richtung, „wonach wir streben“, wie es auf dem Deckblatt heißt. Das Wahlprogramm beschreibt diese – auch von anderen Parteien reklamierten – Ziele mit bekannten sozialdemokratischen Instrumenten, aber auch mit neuen Vorschlägen. Dabei ist der Text nicht ganz frei von erklärungsbedürftigen Sätzen wie etwa der Forderung nach einem „neuen sozial-ökologischen Gesellschaftsvertrag“.

Wieder Vermögensteuer

Aufsehen erregt hat schon im Vorfeld die Ankündigung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die seit 1996 ausgesetzte Vermögensteuer wieder einzuführen und Besserverdienende bei der Einkommensteuer stärker zur Kasse zu bitten. Während bei der Vermögensteuer noch triftige verfassungsrechtliche Bedenken zu klären sind, bräuchte die SPD lediglich Koalitionspartner, die eine Einkommensteuerreform mittragen würden. Mit dieser sollen Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen besser gestellt werden. Im Gegenzug will man „die oberen fünf Prozent“ stärker für die Finanzierung wichtiger öffentlicher Aufgaben heranziehen, zu denen die SPD insbesondere den Sozialstaat und die Klimapolitik zählt. Den Aufschlag von drei Prozentpunkten bei der Einkommensteuer soll es demnach ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 250.000 Euro geben. Für Eheleute soll eine Grenze von 500.000 Euro gelten. Um sich weitere Spielräume für Reformen zu verschaffen, beharrt die SPD nicht mehr auf der „schwarzen Null“. Der ausgeglichene Haushalt ohne neue Kredite sei nicht das Ziel, vielmehr werde man die verfassungsrechtlich – also von der Schuldenbremse des Grundgesetzes – vorgegebenen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen.

Hartz IV soll verschwinden

Die schon von der einstigen SPD-Chefin Andrea Nahles angekurbelte Reform von Hartz IV kommt im Wahlprogramm zur Geltung. Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans plädieren für die Abschaffung der Grundsicherung in ihrer heutigen Form. Sie soll durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Dessen Regelsätze „müssen zum Leben ausreichen und zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen“, heißt es etwas vage. Weiterhin soll es Mitwirkungspflichten geben, allerdings deutlich entschärft: „Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab.“

Tempo 130 auf Autobahn

Neben kostenfreier Infrastruktur für Kinder, wie Kitas, Ganztagsschulen und freie Fahrt im Nahverkehr, soll es ein neues „existenzsicherndes Kindergeld“ geben, das alle bisherigen Familienleistungen zusammenfasst und nach Einkommen der Eltern gestaffelt ist. In der Gesundheitspolitik setzen die Sozialdemokraten auf eine Bürgerversicherung. Sie soll allen „einen gleich guten Zugang zur medizinischen Versorgung“ gewähren. Eine Ende haben soll die „Renditeorientierung“ bei Krankenhäusern.

Für Diskussionen sorgen werden überdies noch folgende Versprechen und Forderungen: Auf Autobahnen soll es ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde geben. In Gebieten mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ will die SPD einen Mietenstopp. Der Staat soll eine Versorgung mit Gigabit-Leitungen garantieren, und öffentliche Gebäude sollen Solaranlagen erhalten.

Gerangel um Mindestlohn

In einigen Punkten tritt die SPD dabei in direkte Konkurrenz zur Linkspartei. So fordern die Sozialdemokraten einen Mindestlohn von zwölf Euro, die Linke hat gerade ihre Forderung nach 13 Euro beschlossen. Auch bei der Rente sattelt die Linkspartei mehr drauf: Die SPD will das Rentenniveau bei 48 Prozent halten, die Linke will es auf 53 Prozent anheben.