Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Berlin tobt die Schlacht um Wahlplakate – Motto: Wer zuerst kommt, hängt am besten

Was in einigen rheinland-pfälzischen Kommunen schon ab Sonntag möglich ist, erlaubt die Stadt Berlin erst in einer Woche: Die Parteien dürfen dann ihre Plakate für die Bundestagswahl aufhängen.