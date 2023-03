Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SPD ergeht es wie allen anderen Parteien: Auf einem digitalen Parteitag kann man keinen Stimmungsturbo zünden. Zumal die Delegierten länger als geplant über das Wahlprogramm diskutieren wollen. Am „Tag eins der Aufholjagd“ haben die Genossen dennoch Hoffnung geschöpft. Ursache dafür ist die Rede von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Beim letzten Mal barst die Messehalle „City-Cube“ in Berlin fast aus allen Nähten, so viele Menschen waren gekommen. Am Sonntag verlieren sich nur wenige dort. Corona