In der Republik Belarus wendet sich das Volk in Scharen von seinem Präsidenten Alexander Lukaschenko ab. Klar ist schon jetzt: Nach den Wahlen am Sonntag dürfte der Machtkampf erst richtig losgehen.

Alle Pfeile seien auf ihn gerichtet, beschwerte sich Alexander Lukaschenko kürzlich in seiner alljährlichen Botschaft an die Nation. Man wolle ihn vernichten, der weißrussische Staatschef