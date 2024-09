Bei den Landtagswahlen im Osten erleben die Ampel-Parteien ein Debakel. Auf der CDU lastet nun die Verantwortung, stabile Koalitionen zu bilden.

Die rechtsextreme AfD und das weitgehend linkspopulistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben das traditionelle Parteiensystem in zwei ostdeutschen Bundesländern aus den Angeln gehoben. Die Ampel-Parteien kommen in Thüringen und Sachsen gerade noch auf einstellige Ergebnisse, der Wert der FDP bewegt sich an der Grenze der Messbarkeit. Für viele Ostdeutsche hat die Ampel ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Das politische Modell von AfD und BSW besteht indes zu weiten Teilen darin, dagegen zu sein, vor allem gegen „die da oben“.

Ein solches Ergebnis verlangt nach Erklärungen. Die tatsächlichen oder vermeintlichen Versäumnisse der Ampel-Regierung in Berlin spielen eine maßgebliche Rolle, dürften aber als alleinige Begründung nicht ausreichen. Sicher ist im Osten (und nicht nur dort) die Wut groß über die Migrationspolitik der Ampel, insbesondere über das als substanzlos empfundene Kanzlerversprechen von „Abschiebungen im großen Stil“. Die Messermorde von Solingen haben den Fokus der Wahlkämpfer noch stärker als zuvor auf dieses Thema gelenkt. Eine Aussage wie von SPD-Chefin Saskia Esken, man könne aus „Solingen“ nichts lernen, wusste die AfD geschickt zu nutzen. Sie schürte Misstrauen gegen eine Politik, deren Vertreter sagen, alles sei zu kompliziert und man könne gegen solche Straftäter nichts machen.

Kein Gefühl für Wert der Demokratie

AfD und BSW spielten jeweils in eigener Tonlage geschickt mit der Mentalität der Ostdeutschen, von denen viele glauben, etwas kippt bedrohlich oder sei vom Westen aufgezwungen. Auch 35 Jahre nach dem Mauerfall wirkt die DDR-Zeit nach: Differenzierungen wurden dort nicht gelernt und gelehrt. Deswegen sind Forderungen im Osten heute oft radikal und unversöhnlich. Es gibt keine Tradition, Positionen zu verhandeln und verschiedene Meinungen auszuhalten. Und die Parteiendemokratie ist nach 1989 im Osten nicht so eingewurzelt, wie dies im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Es scheint, dass viele Ostdeutsche nie gelernt haben, ein Gefühl für den Wert der Demokratie zu entwickeln.

In der Praxis steht das traditionelle Parteiensystem nun vor einem Problem. So führt wohl kein Weg daran vorbei, dass die CDU in Thüringen und möglicherweise auch in Sachsen mit der ehemaligen Kommunistin Wagenknecht gemeinsame Sache machen muss. Das haben sich die Christdemokraten selbst zuzuschreiben, nachdem sie zumindest in Thüringen jahrelang die Linkspartei verteufelt haben, obwohl deren Ministerpräsident Bodo Ramelow eine geradezu konservative Politik betrieben hat. Die wolkige, kaum greifbare Wagenknecht-Partei in die praktische politische Arbeit einzubinden, ist indes allemal besser, als ihr die Gelegenheit zu geben, Gemeinsamkeiten mit der AfD auszuloten.

Ampel-Boot in schwerer See

Dem SPD-Bundeskanzler dürfte es schwerfallen, das Ergebnis seiner Partei schönzureden. Wenn in drei Wochen bei der Landtagswahl in Brandenburg SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke abschmieren sollte, wird die Luft dünn für Olaf Scholz. Er könnte von seinen frustrierten Genossen gezwungen werden, im Bund mehr SPD-Profil durchzusetzen. Damit käme das Ampel-Boot – gemeinsam mit den notorischen Querschüssen von der FDP – in noch schwerere See.