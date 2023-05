Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Iraker wählen ein neues Parlament. Gerade die jungen Iraker und auch die Irakerinnen setzen große Hoffnung in diesen Urnengang. Immerhin 950 der 3240 Parlamentskandidaten sind Frauen. Unser Nahost-Korrespondent hat in Bagdad und in Falludscha viel Optimismus, aber auch bittere Skepsis erlebt.

Sie hängen überall in der Stadt, und der Kontrast zum Straßenbild des Jahres 2014, als hier noch der „Islamischen Staat“ herrschte, könnte nicht größer sein.