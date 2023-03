Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch den Wahlsieg ihres Kandidaten Raphael Warnock im Bundesstaat Georgia gewinnen die US-Demokraten einen wichtigen Sitz im Senat hinzu.

Kurz vor Mitternacht am späten Dienstagabend in den USA, als selbst der rechte Fernsehsender Fox News seinen Zuschauern die Hiobsbotschaft nicht mehr vorenthalten konnte, war die Stimmung in Mar-a-Lago düster.