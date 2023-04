Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angesichts ihrer desolaten Lage besinnen sich die Linken darauf, dass ewige Grabenkämpfe nichts bringen. Auf ihrem Parteitag haben sie vieles richtig gemacht.

An einem hat es auf diesem Parteitag der Linken nicht gefehlt: an Appellen an die Mitglieder, sich um Gemeinsamkeit zu bemühen, Gehässigkeiten gegen andere Genossen einzustellen und nicht als „Ich-AG“