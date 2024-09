Im Farbenspiel neuartiger Länder-Koalitionen wird es jetzt fruchtig

Als Pfälzer denkt man beim Stichwort Brombeere natürlich an Pinot noir und Spätburgunder. Das sind klassische Weine, die ein Aroma nach frischen und vollreifen Brombeeren aufweisen. Doch abseits dieser fruchtig-würzigen Noten spielt die Brombeere mittlerweile auch eine gewichtige Rolle in der Politik.

Bei der Namensfindung für eine Koalition bedienten sich Medien und Parteienforscher bisher bei den Flaggen anderer Länder. Die Jamaika-Koalition steht für ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP. Von ihr war in Deutschland erstmals 2005 die Rede. Eine erste Kenia-Koalition aus Union, Grünen und SPD kam 2016 in Sachsen-Anhalt zustande und fand Nachahmung in Brandenburg und Sachsen. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP – in Rheinland-Pfalz und im Bund – hätte zwar auch eine Litauen- oder eine Guinea-Koalition sein können, durchgesetzt hat sich aber die Ampel: Rot-Gelb-Grün.

BSW bald im Kabinett dreier Länder

Mittlerweile hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit Macht die politische Bühne betreten, was die berühmten Beobachter der politischen Szene ins Grübeln geraten lässt. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen erreichte das Bündnis aus dem Stand heraus zweistellige Ergebnisse und wird zwangsläufig im Kabinett der drei Länder vertreten sein.

Die Grünen spielen bei der Koalitionsfrage keine Rolle mehr. In Thüringen und Brandenburg sind sie nicht mehr im Landtag, in Sachsen sind sie zu schwach.

„Brombeer-Zeit“ im Osten

Unterstellt man einmal, dem BSW könnte mit Blick auf seine einst kommunistische Vorsitzende als Parteifarbe ein schönes Lila zugeordnet werden, erschöpft sich das Reservoir der Nationalflaggen. Lila gemischt mit Schwarz oder Rot sieht man auf keiner Fahne dieser Welt.

Für die möglichen Konstellationen aus SPD und BSW oder CDU und BSW in den ostdeutschen Ländern muss also die Natur herhalten. Der findige Parteienforscher Karl-Rudolf Korte hat nun die Lösung präsentiert: Es ist „Brombeer-Zeit“ im Osten. Die süß-säuerliche Frucht dient als idealer Namensgeber, weil sie in unterschiedlichen Reifegraden die Parteifarben der möglichen Koalitionäre aufweist. Es ist alles dabei: Rot und Schwarz und gelegentlich auch ein Hauch von Lila.

Ob das alles so kommt, steht noch in den Sternen. Die beteiligten Parteien müssen noch ein bisschen „Gartenarbeit“ leisten. Experten wissen, dass Brombeeren auf sandigen Böden – so wie in Brandenburg – etwas Düngung benötigen. Ansonsten ist die Frucht anspruchslos.