Diejenigen, die unsere freiheitlichen Ordnung bedrohen, müssen konsequent entwaffnet werden.

Das Gewaltmonopol des Staates ist kein schmückendes Beiwerk des Rechtsstaats. Es ist eines seiner wichtigsten Fundamente. Dieses Monopol wird durch die kontinuierliche Zunahme privaten Waffenbesitzes gefährdet. Wir wägen uns in der trügerischen Gewissheit, dass „amerikanische Verhältnisse“ bei uns undenkbar wären. Aber in Deutschland besitzen eine Million Bürger etwa fünf Millionen Schusswaffen. Ständig steigt die Anzahl der ausgestellten kleinen Waffenscheine. 2015 waren es 264.000, heute sind wir bei 756.000. Das ist erklärbar durch ein Gefühl mangelnder Sicherheit; die tendenziell rückläufige Entwicklung der Kriminalitätszahlen in Deutschland ergibt indes ein ganz anderes Bild.

Diese gesamte Tendenz ist schon in windstillen Zeiten besorgniserregend. Aber unsere Gesellschaft radikalisiert sich an ihren Rändern. Getrieben durch die sozialen Netzwerke bilden sich Gruppen Gleichgesinnter, die den Staat abschaffen wollen und sich in abstruse Gewaltfantasien hineinsteigern. Es gibt heute rund 1500 Rechtsextremisten, die eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzen. Sie nutzen systematisch das Milieu der Sportschützen, um sich mit Waffen zu versorgen.

Es ist richtig, vor Verschärfungen des Waffenrechtes zu prüfen, ob bereits erfolgte Reformen auch wegen bürokratischer Überforderung der Behörden nicht umgesetzt werden konnten. Aber der Staat muss entschlossen handeln.