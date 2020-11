Deutschlands dienstältester Landesinnenminister tritt wegen des Erwerbs einer Pistole zurück. Lorenz Caffier hatte die Waffe bei einem Händler gekauft, der später unter Extremismus-Verdacht geriet.

Die Erschütterung ist Lorenz Caffier (CDU) anzusehen, als er am Dienstag auf dem Facebook-Kanal des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern seinen Rücktritt verkündet. Noch tiefere Falten als sonst stehen auf der Stirn des 65-Jährigen. Nur ganz am Ende seiner persönlichen Erklärung lächelt Caffier kurz in die Kamera. Vor die Presse tritt er nicht – die Berichterstattung über die Affäre nennt er „völlig enthemmt“. Er besitze nicht mehr die nötige Autorität für sein Amt, erklärt der Minister. Mit dem Rücktritt wolle er auch seine Familie und sein Umfeld schützen.

Zurückgetreten ist der dienstälteste Landesinnenminister Deutschlands wegen eines Waffenkaufs Anfang 2018 bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten. „Ich habe eine Waffe bei jemandem erworben, bei dem ich sie aus der heutigen Sicht nicht hätte erwerben dürfen“, sagt Caffier und betont zugleich: „Nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit. Dafür entschuldige ich mich.“

Das Netzwerk der „Prepper“

Was war passiert? Im Januar 2018 kaufte der Jäger Caffier als Privatmann eine Pistole bei einem Waffenhändler, der in Güstrow eine Schießanlage betreibt. Dort trainieren auch Polizeikräfte. Nach Caffiers Darstellung bekam das Landeskriminalamt erst im Mai 2019 – mehr als ein Jahr nach dem Waffenkauf – Hinweise auf rechtsextremes Gedankengut des Händlers. Entsprechende Äußerungen waren im Zuge von Ermittlungen gegen die Gruppe „Nordkreuz“ aufgefallen. Das rechtsextreme „Prepper“-Netzwerk bereitet sich auf einen Staatszusammenbruch vor und führt Listen „politischer Gegner“.

Allerdings war der Name des Waffenhändlers und Schießplatzbetreibers schon 2017 in Geheimdienstkreisen im Zusammenhang mit „Nordkreuz“ gefallen. Ein Hinweisgeber hatte ihn genannt. Dies wurde dem Landesverfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern im Juli 2017 auch mitgeteilt. Die Beamten leiteten die Information jedoch nicht ans Landeskriminalamt oder an das Ministerium weiter.

Verbindungen in die Polizei

Die Verbindungen von „Nordkreuz“ reichen bis in die Landespolizei und sogar bis in das Spezialeinsatzkommando (SEK) Mecklenburg-Vorpommern. Ein Bekannter des Waffenhändlers, ein einstiger Scharfschütze und Polizei-Schießausbilder, soll rechtsextremes Gedankengut im SEK verbreitet haben. Er wurde im Dezember 2019 wegen des illegalen Besitzes einer Maschinenpistole zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Bei ihm wurde umfangreiches Datenmaterial gefunden, das noch immer ausgewertet wird. In der Folge geraten immer wieder Polizisten unter Rechtsextremismus-Verdacht. Bislang werden insgesamt 17 Beamte und ein Tarifangestellter der Landespolizei verdächtigt, rechtsextremes Gedankengut in Internet-Chats ausgetauscht zu haben.

Caffier, seit 2006 Landesinnenminister, hat sich bemüht, den Sumpf trockenzulegen. Er gehörte auch zu den stärksten Befürwortern des letztlich gescheiterten NPD-Verbotsverfahrens. Der Kampf gegen Extremismus und insbesondere der Kampf gegen Rechtsextremismus sei ein Schwerpunkt seiner Arbeit gewesen. „Schon bei meinem Amtsantritt war mir klar: Hier müssen wir was machen“, sagt er am Dienstag. Dass in manchen Medien jetzt eine Nähe seiner Person zu rechten Kreisen suggeriert werde, verletze ihn zutiefst. „Ich kann diesen Vorwurf nur in aller Schärfe zurückweisen. Er ist schlicht absurd.