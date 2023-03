Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis zur allerletzten Minute rangen Großbritannien und die Europäische Union über Regeln für die Fischerei in britischen Gewässern nach dem Brexit. Eigentlich gab es eine vorübergehende Einigung. Doch nun bricht der Streit mit voller Wucht los.

In den frühen Morgenstunden sticht die französische Armada in See. Vom Städtchen Carteret aus nehmen rund 50 Fischerboote gegen 3 Uhr in der Dunkelheit Kurs in Richtung Atlantik.