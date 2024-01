Nikki Haley hat ein respektables Ergebnis eingefahren. Doch es reichte trotz guter Voraussetzungen nicht, Trump auszubremsen.

Im Dunkel der Nacht kann selbst ein flackerndes Licht in einem Fenster wie ein Hoffnungsschimmer erscheinen. Doch an der Finsternis draußen ändert es gar nichts. So ähnlich verhält es sich mit den Vorwahlen der Republikaner: Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley hat in New Hampshire deutlich besser abgeschnitten als zuletzt erwartet. Doch letztlich zementiert auch dieser Achtungserfolg nur eines: Donald Trump beherrscht die republikanische Partei, er hat keine ernsthafte Konkurrenz, er wird ihr Präsidentschaftskandidat werden.

Nüchtern betrachtet hat Haley nämlich abermals den Sieg verpasst. Ihr Abschneiden mit mehr als 40 Prozent wirkt beachtlich, aber es beruht zur Hälfte auf einer Sondersituation des Neuengland-Staates, wo auch nicht-parteigebundene, unabhängige Wähler an der republikanischen Kandidatenkür teilnehmen dürfen. Außerdem ist die Bevölkerung hier deutlich gebildeter und wohlhabender als im Durchschnitt der USA. Die Voraussetzungen waren also ideal für eine eher traditionell konservative Bewerberin.

Den Amerikanern steht bei der Schicksalswahl im November wohl eine Neuauflage des Duells Joe Biden gegen Donald Trump bevor. Für die USA und ihre Demokratie sind das trübe Aussichten. Beide Politiker sind um die 80 Jahre alt, beide sind unbeliebt und mit keinem verbindet sich wirkliche Hoffnung. Die Demokraten müssen daher alles tun, endlich aus der Defensive zu kommen.