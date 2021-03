New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo wurde zeitweise als Hoffnungsträger der Demokratischen Partei gehandelt. Nun erheben Ex-Mitarbeiterinnen schwere Anschuldigungen gegen den mächtigen Politiker.

New York (dpa) - Nach neuen Vorwürfen der sexuellen Belästigung hat sich New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für mögliche „Fehlinterpretationen“ seines Verhaltens entschuldigt.

„Ich räume ein, dass einige der Dinge, die ich gesagt habe, als unerwünschte Flirts fehlinterpretiert worden sind. Soweit das jemand so empfunden hat, tut mir das aufrichtig leid“, erklärte Cuomo am Sonntagabend (Ortszeit).

Der prominente Demokrat betonte zugleich: „Ich habe nie jemanden unangemessen berührt.“ Er habe auch niemandem unsittliche Avancen gemacht. New Yorks Bürger verdienten aber eine unabhängige Aufklärung.

Cuomos Büro hatte am Sonntag eine Untersuchung angekündigt. New Yorks Justizministerin Letitia James und die Oberste Richterin des Berufungsgerichts des Bundesstaats, Janet DiFiore, seien gebeten worden, dafür einen politisch unabhängigen Juristen zu benennen, teilte Cuomo-Beraterin Beth Garvey mit. Dieser solle dann nach gründlicher Prüfung einen Bericht veröffentlichen. „Alle Mitarbeiter des Büros des Gouverneurs werden voll kooperieren.“

Cuomo war nach Bekanntwerden der neuen Belästigungsvorwürfe zusätzlich unter Druck geraten. Eine frühere Gesundheitsberaterin in Cuomos Regierung beschuldigte den heute 63-Jährigen, sie im vergangenen Frühjahr zwar nicht berührt, aber verbal bedrängt zu haben. „Ich verstand, dass der Gouverneur mit mir schlafen wollte, und fühlte mich furchtbar unwohl und hatte Angst“, sagte die 25-jährige Charlotte Bennett der „New York Times“ (Samstag).

Vor wenigen Tagen hatte zudem eine frühere Wirtschaftsberaterin dem Gouverneur vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Lindsey Boylan (36) beschuldigte Cuomo unter anderem, sie 2018 in seinem Büro in Manhattan ungefragt auf die Lippen geküsst zu haben. Boylan schrieb auf der Online-Plattform Medium: „Gouverneur Andrew Cuomo hat innerhalb seiner Verwaltung eine Kultur geschaffen, in der sexuelle Belästigung und Drangsalieren so allgegenwärtig sind, dass es nicht nur geduldet, sondern erwartet wird.“ Cuomo bringe seine Kritiker durch Einschüchterung zum Schweigen.

Bennett und Boylan haben ihre Jobs in der Cuomo-Regierung aufgegeben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, nannte die Anschuldigungen der beiden Frauen „ernst“. Dem Sender CNN sagte sie am Sonntag, der demokratische US-Präsident Joe Biden unterstütze eine schnelle und unabhängige Untersuchung. Auch die demokratische New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez sprach sich für ein Untersuchungsverfahren aus. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sprach Medienberichten zufolge von „ernsten und glaubwürdigen“ Anschuldigungen.

Cuomo galt seit dem Beginn der Corona-Pandemie vielen Amerikanern als Hoffnungsträger. Der Demokrat versprach, seine Politik nach wissenschaftlichen Notwendigkeiten auszurichten. Er inszenierte sich als Gegenentwurf zum damaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump. Tatsächlich brachte sein Krisenmanagement Cuomo viel Lob ein. New York bekam die Corona-Lage nach einer regelrechten Explosion der Infektionszahlen im Frühjahr 2020 einigermaßen unter Kontrolle.

Cuomo geriet zuletzt aber wegen hoher Todeszahlen in Pflegeheimen unter Druck. Hintergrund ist, dass die Zahl der Todesfälle in den Heimen in New York zuletzt stark nach oben korrigiert wurde - von 8500 auf mehr als 15.000. Mehrere Medien wie die „New York Times“ berichteten, dass Abgeordnete des Bundesstaates eine Verschleierung der Ausmaße durch Cuomo vermuten. Als Konsequenz planten sie, seine Machtbefugnisse einzuschränken. Ebenfalls wurde bekannt, dass die Bundespolizei FBI und Ermittler im Staat New York das Vorgehen der Regierung untersuchten.

Die Zustimmungswerte für Cuomo sind einer Umfrage zufolge deutlich gesunken. Das Institut Marist teilte vor wenigen Tagen mit, 49 Prozent der New Yorker bescheinigten dem Gouverneur gute Arbeit - im vergangenen Juli seien es noch 66 Prozent gewesen.

