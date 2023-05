Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die SPD ist der Gewinner der Bundestagswahl. Aber wird sie auch den Kanzler stellen? Grüne und FDP sind diesmal die Kanzlermacher.

Im Wahlkampf war der Eindruck entstanden: Auf den Kanzler/die Kanzlerin kommt es an. Doch am Wahlabend ist klar: Auf die Koalition kommt es an. Es gibt eine glasklare Alternative: Rot-Gelb-Grün (Ampel)