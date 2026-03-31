Ungarns Premier Viktor Orbán droht nach 16 Amtsjahren der Machtverlust. Kurz vor der Wahl am 12. April versucht er, den Sieg der Opposition zu verhindern.

Viktor Orbán missbraucht die Geheimpolizei, um regierungskritische Journalisten einzuschüchtern und die Oppositionspartei Tisza seines schärfsten Herausforderers Péter Magyar von innen zu zerschlagen. Zu fragwürdiger Berühmtheit brachte es mittlerweile der Enthüllungsreporter Szabolcs Panyi, der sich von Orbáns Häschern verfolgt fühlt, nachdem er auf einer unabhängigen Rechercheplattform Außenminister Péter Szijjártó als Kreml-Spion entlarvt hatte.

Westliche Sicherheitsdienste bestätigten mittlerweile, dass Szijjártó während und nach EU-Sitzungen regelmäßig seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow brandaktuell über Themen, Debatten und Beschlüsse in Brüssel unterrichtet habe.

Enthüllungen von Spitzenbeamten

Russischem Machtstil entspricht auch Orbáns Idee, die Opposition mit Hilfe des Geheimdienstes zerschlagen zu wollen. Von einem „Orbán-Gate“ spricht der Wahlkämpfer Magyar. Der Enthüller war diesmal ein Spitzenbeamter, dem das Berufsethos noch etwas bedeutet: Bence Szabó, leitender Ermittler für Cyberkriminalität des Nationalen Nachrichtendienstes, sagte aus, ein Agent sei im Auftrag des Geheimdienstes in Magyars Partei Tisza eingeschleust worden, um über zwei IT-Spezialisten an kompromittierende Dokumente heranzukommen.

Doch die beiden meldeten den Vorfall. Szabó wird jetzt wegen Amtsmissbrauchs angeklagt, und den standhaften IT-Spezialisten von Tisza droht eine Anklage wegen Kinderpornografie und Spionage für die Ukraine. Doch für all diese Vorwürfe legt Orbáns Regierung bislang keinerlei Fakten vor.

Überfall auf Geldtransport

Aus der Feder des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, dessen personell gut ausgestattete Budapester Filiale offenbar als Wahlhilfe für Orbán abkommandiert ist, stammt offensichtlich auch der Plan eines Überfalls auf einen Geldtransport durch Ungarn. Am 5. März stoppten Orbáns Geheimdienstler am Budapester Autobahnring ein gepanzertes Fahrzeug, legten der Besatzung Handschellen an und beschlagnahmten Geldscheine und Goldbarren im Wert von 75 Millionen Euro.

Wie viele Transporte der österreichischen Raiffeisenbank International (RBI) von Wien über Ungarn in die Ukraine war auch dieser beim ungarischen Zoll ordnungsgemäß angemeldet. Doch jetzt ist Wahlkampf und Orbán ließ die Mär verbreiten, das beschlagnahmte Bargeld und die Goldbarren dienten illegalen Waffenkäufen für die ukrainische Armee.

Energieversorgung abhängig von Putin

Damit sei einer der vielen Versuche vereitelt worden, Ungarn in den Krieg hineinzuziehen. Die Besatzung des Transports ist mittlerweile wieder frei. Doch Geld und Gold behält die Regierung Orbán. Zum Proteste der RBI und ihrer ukrainischen Partnerbank schweigt sie.

Doch was treibt Orbán in die Arme Putins? Warum liefert er Ungarn, das 40 Jahre unter dem Joch des Sowjet-Kommunismus stand, nach 35 Jahren Unabhängigkeit an Russland aus? Orbán hat Ungarns Energieversorgung nahezu völlig von Russland abhängig gemacht. Moskau lockte mit Öl- und Gaslieferungen zu bevorzugten Preisen, an denen der Regierungschef bis heute krampfhaft festhält: „Es gibt dazu keine Alternative.“

Stimmungswandel im Land

Doch es stimmt nicht, dass Ungarn nur über die – sinnigerweise von russischen Drohnen – teilweise zerstörte „Druschba-Pipeline“ Öl beziehen könnte. Kroatien versichert immer wieder, nicht wesentlich teureres Öl und Gas auch über die Adria-Pipeline liefern zu können. Zwingt Putin seinen ungarischen Vasallen, russische Energie einzukaufen und damit den Krieg gegen die Ukraine mitzufinanzieren? Ließe sich das bestätigen, wäre Orbán Mittäter des Kriegsverbrechers Putin.

Viele Ungarn spüren längst, dass Orbáns Abkehr von Europa und Anbiederung an Russland der falsche Weg ist. Den „kleinen Putin“ nennen ihn seine Gegner. Der Wahlanalytiker Gábor Tóka schreibt in einem Beitrag von einem „Stimmungswandel“ zugunsten des Herausforderers Magyar, weil der die von Orbán gemiedenen, aber die Bevölkerung umtreibenden Themen bedient: die wuchernde Korruption der Regierung, die Teuerung sowie die verlotterten Krankenhäuser und Schulen.