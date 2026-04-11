Hunderte Kriegsgefangene kommen bei einem neuen Austausch zwischen Russland und der Ukraine in Freiheit. Die Aktion läuft unmittelbar vor Beginn einer geplanten Osterwaffenruhe.

Moskau/Kiew (dpa) - Russland und die Ukraine haben vor Beginn einer geplanten Osterwaffenruhe nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau jeweils 175 Kriegsgefangene freigelassen. «Zudem wurden sieben Bürger der Russischen Föderation zurückgebracht, die vom Kiewer Regime unrechtmäßig festgehalten wurden», teilte das Ministerium mit. Es handele sich um Einwohner der Region Kursk. Das Ministerium dankte auch den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Vermittlung des Gefangenenaustauschs.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte wenig später die Aktion. «175 Soldaten. Soldaten der Streitkräfte, Angehörige der Nationalgarde, Grenzschutzbeamte. Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Und sieben Zivilisten», teilte er bei Telegram mit.

«Unsere Soldaten haben die Ukraine an verschiedenen Fronten verteidigt: in Mariupol, am Tschernobyl-Kraftwerk, in den Gebieten Donezk, Luhansk, Charkiw, Cherson, Saporischschja, Sumy, Kiew und Kursk», sagte Selenskyj. «Unter ihnen sind Verwundete. Die meisten waren seit 2022 in Gefangenschaft. Und endlich – zu Hause.»

Am Nachmittag soll eine angekündigte 32-stündige Waffenruhe beginnen, damit die Christen in der Ukraine und Russland das orthodoxe Osterfest feiern können. Die Konfliktparteien haben in dem seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Kriegsgefangene ausgetauscht, zuletzt im März.