Die russischen Feierlichkeiten zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs finden unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Droht sogar ein Schlag gegen Putin?

Der Rote Platz ist gesperrt und ziemlich leer, zwei TV-Techniker hantieren an einer der Kameras vor der Tribüne, drei Arbeiter schlendern mit einer Aluminiumleiter vorbei, schwarz uniformierte Bewaffnete stehen vor riesigen Schwarz-Weiß-Plakaten der ersten Siegesparade von 1945 herum.

Der Platz wartet auf die 81. Parade zum Sieg über Hitlerdeutschland, die am Samstag um 9 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in Moskau startet. Die Weltöffentlichkeit wartet auch. Obwohl oder gerade weil das zentrale militärische Ritual des putinschen Russlands dieses Jahr eher klein ausfällt. Denn es hängt die Gefahr feindlicher Drohnenschwärme über dem Staatsfeiertag.

Es herrscht Luft- und Nervenkrieg. Ukrainische Drohnen machen der russischen Luftabwehr immer mehr zu schaffen, Fernkampfdrohnen ramponieren schon alltäglich Ölterminals, Raffinerien und Fabriken, inzwischen auch Wohnhochhäuser. Dienstagnacht schlug eine der neuen F5-Flamingo-Raketen der Ukrainer in einer Rüstungselektronikfabrik in Tscheboksary an der Wolga ein; sie war etwa 1300 Kilometer geflogen. Moskau ist nur halb so weit entfernt. Und die russischen Exilmedien amüsieren sich schon lange über Wladimir Putins enormes Sicherheitsbedürfnis. Seit den US-Enthauptungsschlägen gegen die Führung des Irans soll es nackte Angst geworden sein.

Jedenfalls rief Wladimir Putin am Montag für den 8. und 9. Mai Waffenstillstand aus, sein Gefolge forderte Kiew auf, sich anzuschließen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aber konterte mit einer unbegrenzten Waffenruhe ab dem 6. Mai, die Russen feuerten weiter. Selenskyj drohte Russland auf Telegram „gerechtfertigte Antworten“ an und höhnte, „ihre Hauptparade hängt von unserer Armee ab“. Moskau seinerseits kündigte einen massiven Raketenschlag auf Kiews Zentrum an, falls der Gegner seine „verbrecherisch-terroristischen Absichten zur Feier des Großen Sieges realisiert“, so Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Ausländische Botschaften sollten ihr Personal vorsichtshalber schon einmal evakuieren.

Putins seit Donnerstag geltenden Waffenstillstand hatten die Ukrainer laut dem russischen Verteidigungsministerium schon um 9 Uhr morgens tausendfach verletzt, über Russland habe man fast 400 feindliche Fluggeräte abgeschossen.

Makabre Rechenspiele

Eine – wohl kugelsichere – Plexiglasbalustrade ziert die Haupttribüne vor dem Leninmausoleum, dessen rot-blaue Verkleidung ein breites blaugraues Dach trägt: noch mehr Drohnenschutz. Aber Putin persönlich muss auf diese doch sehr luftige Tribüne, 2025 verbrachte er dort ziemlich genau 90 Minuten, danach noch zehn Minuten vor der Ewigen Flamme für die sowjetischen Weltkriegsgefallenen vor der Kremlmauer. Diese n flugangriffsträchtigen Zeitraum will man abkürzen: keine Fahrzeuge, keine Technik, das sind elf Minuten weniger als 2025. Auch keine minderjährigen Kadettenschüler sind Teil der Parade, weitere Marschkolonnen dürften gestutzt werden.

Makabre Rechenspiele werden gemacht: Die Ukrainer müssten ihre Langstreckendrohnen gegen ein Uhr nachts starten, um zwischen neun und zehn Uhr MEZ den Roten Platz anzugreifen, Flamingo-Raketen brauchen nicht mehr als 35 Minuten. Alles hinge von der Moskauer Luftverteidigung ab, der stärksten in Russland. Laut „Moscow Times“ baute man allein im vergangenen Jahr 40 neue Panzir-Flugabwehrsysteme im Umkreis der Hauptstadt auf. „Vor Drohnen haben wir keine Angst“, sagt eine Mittfünfzigerin mit hennarot gefärbten Haaren am Roten Platz lächelnd. „Unsere Flak, sagt der Bürgermeister, schießt 99,9 Prozent ab.“

Aber die Medien spekulieren schon, ob die Ukrainer – nach russischem Vorbild – einen kombinierten Massenangriff mit Hunderten Drohnen und bis zu einem Dutzend Flamingo-Raketen veranstalten. „Wenn 95 Drohnen abgeschossen werden, aber fünf bis ins Zentrum kommen, wird das äußerst unangenehm“, sagt der exilrussische Militärexperte Ruslan Lewijew. „Selbst wenn sie weiterfliegen“, scherzt der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak auf YouTube, „Drohnenflug über dem Roten Platz ist doch schön.“ Jetzt trollt Kiew Moskau.

Nur sieben Staatsgäste

Und was, wenn eine Flamingo-Rakete auf dem grauen Pflaster des Roten Platzes einschlägt? Auch Russland besitzt funktionierende Frühwarnsysteme. Putin und seine diesmal gerade sieben Staatsgäste dürften in diesem Fall die Tribüne längst Richtung Luftschutzkeller verlassen haben. Stargast ist übrigens der slowakische Premier Robert Fico. Er nimmt zwar nicht an der Parade teil, hat aber laut seinem Außenministerium eine Botschaft Selenskyjs für Putin dabei. Wer Unterhändler in die feindliche Hauptstadt losschickt, verzichtet eher darauf, dort zeitgleich ein Blutbad zu veranstalten.

Am Roten Platz herrscht trotz allem Vorfreude auf die Feierlichkeiten. Ein grauhaariger Mann aus Nowosibirsk hat sich schon vor dem Siegestag eine orange-schwarze Schleife ans Hemd gebunden. Er erklärt, bereist die Zaren hätten dieses sogenannte Georgsband ihren Helden verliehen. „Das ist ein Symbol für alle russischen Siege, nicht nur über Feinde, sondern über jeden Unbill.“

Wie es in der Ukraine weitergeht? Der Sibirier antwortet mit einem Sprichwort: „Je tiefer man in den Wald kommt, umso mehr Holz gibt es.“ Es gelte weiterzukämpfen, die Gegenseite lehne ja alle Kompromisse ab. „Darum gibt es nur Sieg.“ Frieden und Sieg scheinen für viele Russen das Gleiche zu sein.