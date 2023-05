Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hätte der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhindert werden können, wenn die hessischen Sicherheitsbehörden bei der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen genauer hingesehen hätten? Ein Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag soll diese Frage nun klären.

Das Misstrauen sitzt tief bei der Opposition in Hessen, denn der Mord an Lübcke weckte alte Geister: Schon beim Mord an Halit Yozgat, dem Besitzer eines Internetcafés, im