Am 2. Mai 1945 endete mit der Kapitulation der Hauptstadt vor den sowjetischen Truppen die Schlacht um Berlin. Ein Soldat schreibt vom fanatischen Widerstand bis zuletzt. Eine Berlinerin erinnert sich an das Anrücken der Rotarmisten und das Verbrechen an vielen Frauen.

Es war ein Kampf ums Überleben. Wasser gab es noch an einigen Straßenpumpen und Hydranten. Der Verbrauch von Strom und Gas war verboten – unter Todesstrafe. Während in Rathäusern, Ministerien