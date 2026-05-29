Früher Traumstadt, heute unbezahlbar? RHEINPFALZ-Korrespondenten aus aller Welt blicken auf die Wohnungsmärkte und Lebensrealitäten in ihren Ländern.

Teuer wohnen in der schönsten Stadt der Welt

Von Birgit Holzer, Paris

Ein ehemaliges Dienstmädchenzimmer in Paris – was zunächst romantisch klingt, ist meist ziemlich unbequem. Die „Chambres de bonne“, in denen früher die Haushälterinnen der bürgerlichen Familien lebten, sind selten größer als 15 Quadratmeter, manchmal befindet sich die Toilette auf dem Gang. Die monatliche Miete kann trotzdem bei 500 bis 600 Euro liegen – vergleichsweise wenig für Frankreichs Hauptstadt, deshalb sind die Mini-Behausungen bei Geringverdienern oder Studierenden begehrt.

Paris gehört zu den teuersten Metropolen der Welt. Im Schnitt liegt der Quadratmeterpreis beim Immobilienkauf bei 10.000 Euro (zum Vergleich München: 9000 Euro), kann aber je nach Lage auch doppelt so hoch sein. Die Folgen sind Gentrifizierung und der Wegzug von Familien ins deutlich günstigere Umland. Mehr als 10.000 Menschen verlassen die Stadt jährlich.

Das Rathaus versucht gegenzusteuern mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen und einer Mietpreisdeckelung seit 2019. Der neue Bürgermeister Emmanuel Grégoire hat außerdem angekündigt, den Leerstand mit höheren Steuern für nicht bewohnte Wohnungen und die Umwandlung in Büroräume zu bekämpfen. In anderen französischen Regionen sind die Preise niedriger, vor allem auf dem Land, während in den Städten ebenfalls hohe Kosten fürs Wohnen anfallen.

Wiens Wohnmodell gerät ins Wanken

Von Rudolf Gruber, Wien

Lisbeth ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder im Grundschulalter und Aushilfskraft in einem Café. Nun verlässt die 35-jährige Frau nach Jahren Wien: „Die Miete frisst fast die Hälfte meines Lohns auf, das kann ich mir nicht länger leisten.“ Sie zieht zu ihrer alleinstehenden Mutter aufs Land.

Gemeindewohnungen prägen das soziale Wohnen in Wien. Foto: ImAGO/INSADCO

Nun gilt Österreich als Kleinstaat mit neun Millionen Einwohnern als eines der wenigen EU-Länder, in dem Wohnen relativ günstig ist. Laut dem wirtschaftsliberalen Institut Agenda Austria geben die österreichischen Haushalte im Schnitt ein Fünftel ihres Einkommens fürs Wohnen aus, das sei EU-weit noch „sehr moderat“. Doch über 70 Prozent sind skeptisch, wie lange sich der Staat die vergleichsweise großzügigen Förderungen für eine soziale Wohnpolitik noch leisten kann.

Die Mieten sind seit 2010 um über 70 Prozent angestiegen, im Privatsektor noch stärker. Im Vorjahr haben sie im Durchschnitt erstmals die Zehn-Euro-Marke pro Quadratmeter überschritten – und bewegen sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Doch bestehen zwischen Stadt und Land beträchtliche Unterschiede. Laut Statistik Austria (Stand 2025) besitzt ein Großteil der Österreicher (rund zwei Millionen) ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung. Eine Million lebt in öffentlich geförderten Gemeinde- oder Genossenschaftswohnungen, eine weitere knappe Million in Privatmiete. Das ergibt im Wesentlichen einen seit Jahren konstanten Wohnungsmarkt.

Dennoch beschloss die schwarz-rot-liberale Koalition eine Mietpreisbremse für alle Mietverträge. Zunächst wurden im vergangenen Jahr Erhöhungen gestoppt, seit diesem Jahr dürfen Mieten nur einmal jährlich erhöht werden und bleiben danach bis auf Weiteres gedeckelt. Anpassungen bei steigenden Inflationsraten sind nur noch eingeschränkt möglich. Auch zunehmend kurzfristigen Mietverträgen, die Preissprünge ermöglichen, will der Staat einen Riegel vorschieben; als Mindestdauer sind fünf Jahre im Gespräch.

Ein Sonderfall in Österreichs Wohnungspolitik ist die Bundeshauptstadt Wien, die von vielen Metropolen um die soziale Wohnpolitik beneidet wird. Doch Wien eignet sich nur bedingt als Modell: Das System wurzelt in der unermesslichen Wohnungsnot nach Ende des Ersten Weltkriegs, ist also historisch gewachsen. Kaum eine Stadt ähnlicher Größe könnte es sich heute als Eigentümerin leisten, für ihre Bewohner rund 220.000 geförderte Gemeindewohnungen bereitzustellen. Deren Mieten zwischen 400 bis 600 Euro liegen im Schnitt um ein Drittel unter dem Marktwert. Hinzu kommen für Niedrigverdiener Wohnbeihilfen und andere Unterstützungen, etwa für Sanierungen oder klimabedingte Umbauten des Heizsystems.

Italiens Städte leiden unter Airbnb und Landflucht

Von Dominik Straub, Rom

Der Mangel an Wohnraum ist in den vergangenen Jahren auch in Italien zu einem brisanten politischen Thema geworden – aber nicht im ganzen Land, denn das Problem ist konzentriert auf die Touristen- und Universitätsstädte in Nord- und Mittelitalien. Am schlimmsten ist die Situation in Rom, Mailand, Florenz und Bologna, wo ein Zimmer kaum noch unter 500 Euro pro Monat erhältlich ist. Bei einer Ein-Zimmer-Wohnung beginnen die Mietpreise in der Regel bei etwa 800 Euro, Skala nach oben offen. Und so protestieren Studenten immer wieder mit Zeltlagern vor den Unis gegen die Wohnungsnot.

Roms Fassaden spiegeln Geschichte wider. Foto: IMAGO/Addictive Stock

In den ländlichen Gegenden ist die Situation umgekehrt: Im Süden und im Apennin entvölkern sich ganze Landstriche. Dort fehlt es nicht an Wohnraum, sondern an Arbeit. In etlichen Kommunen haben beherzte Bürgermeister schon vor Jahren damit begonnen, ganze Häuser und manchmal sogar prächtige Barockpalazzi für einen symbolischen Euro zu verkaufen, um der Abwanderung etwas entgegen zu setzen. In einigen Gemeinden klappt das ganz gut, in anderen nicht: Wer will schon ein Haus kaufen – und sei es nur ein Ferienhaus – in einem Ort, wo es keinen Laden, keine Bar und keine Schule mehr gibt?

Die Landflucht ist eine der wichtigsten Ursachen für die Wohnungsnot in den Städten – aber nicht die einzige. Massiv verstärkt wird der Mangel an erschwinglichem Wohnraum durch Plattformen wie Airbnb, die den angespannten Wohnungsmarkt in den Städten noch verschärfen. Allein in Rom werden auf Airbnb über 30.000 Unterkünfte angeboten; hinzu kommen noch Tausende weitere Zimmervermietungen, die auf anderen Plattformen präsent sind und/oder am Fiskus (und damit an der Statistik) vorbei wirtschaften. Diese Unterkünfte sind dem Wohnungsmarkt dauerhaft entzogen.

Um den Wildwuchs einzudämmen, hat die Rechtsregierung von Giorgia Meloni die Kurzzeitvermietungen stärker reglementiert und mit höheren Steuern belastet. Des weiteren hat Meloni den Bau von 40.000 neuen kostengünstigen Wohnungen versprochen, weitere 60.000 sollen mit dem EU-Wiederaufbaufonds finanziert werden. Der Bau dieser Wohnungen kommt bislang aber nur schleppend voran.

Luxuswohnungen an Belgiens Nordseeküste

Von Knut Krohn, Brüssel

Jeder Belgier hätte gerne eine Wohnung in Knokke. Eine Immobilie in dem mondänen Städtchen an der Nordsee ist im Moment die beste Geldanlage, mit Wertsteigerungen von bis zu 20 Prozent pro Jahr. Für ein kleines Apartment an der schicken Deichpromenade werden in der Regel weit über eine Million Euro auf den Tisch gelegt.

Getrieben werden die Preise allerdings im ganzen Land von einer überraschenden Kauflust der Belgier. Den Besitzer wechseln vor allem Wohnungen, sie verzeichneten im ersten Quartal dieses Jahres ein Verkaufsplus von acht Prozent. Experten vermuten, dass sich die Käufer die im Moment niedrigen Kreditzinsen von rund vier Prozent sichern wollen.

Brüssels Stadtbild vereint Tradition und Moderne. Foto: IMAGO/Manngold

Insgesamt wohnen knapp 70 Prozent der Belgier in der eigenen Immobilie, das ist etwas mehr als der EU-Schnitt von 68,4 Prozent. Die Großbank ING Belgien warnt allerdings, dass der Wohnraum knapp werden könnte. In den kommenden 15 Jahren müssten mindestens 475.000 Wohnungen neu gebaut werden, heißt es in einer Studie. Benötigt würden vor allem kleinere und erschwinglichere Wohnungen, denn die Familien würden kleiner und in vielen Haushalten lebten die Menschen alleine.

Grund dafür ist eine alternde Bevölkerung und eine sinkende Geburtenrate. Immer lauter werden Forderungen an die Politik, darauf zu reagieren, doch die Regierung ist seit Monaten damit beschäftigt, ein rigides Sparprogramm mit tiefen Einschnitten bei der Rente und im sozialen Bereich umzusetzen – ein Vorhaben, das von heftigen Streiks im ganzen Land begleitet wird.

Spaniens Städte kämpfen gegen extreme Mieten

Von Ralph Schulze, Madrid

In Spanien ist die Wohnungsfrage inzwischen eines der politisch brisantesten Themen. Die Preise klettern immer weiter, vor allem in Madrid, Barcelona, Málaga, auf Mallorca und den Kanaren. Nach Angaben der Zentralbank fehlen im Land Hunderttausende Wohnungen; zugleich sind die Kauf- und Mietpreise in die Höhe geschossen, während die Gehälter nicht mithalten.

Beispiel Barcelona: In der beliebten Mittelmeermetropole konkurrieren Einheimische nicht nur mit besser verdienenden Residenten aus dem Ausland, sondern auch mit Touristen: Ferienwohnungen und möblierte Kurzzeitmieten haben den Immobilienmarkt zusätzlich verengt. Die Stadt will deshalb bis 2028 alle rund 10.000 Lizenzen für touristische Apartments auslaufen lassen.

Eine Madrider Gasse zeigt dichtes städtisches Wohnen. Foto: IMAGO/viennaslide

Die Politik versucht gegenzusteuern, aber mit sehr unterschiedlichen Rezepten. Die progressive Regionalregierung Kataloniens mit der boomenden Millionenstadt Barcelona hat Mietpreisbremsen eingeführt. Dies dämpfte tatsächlich den Preisanstieg, behob aber nicht den Wohnungsmangel.

In Spaniens Hauptstadt Madrid dagegen lehnt die konservative Regionalregierung eine Regulierung ab und setzt auf Marktwirtschaft. Mit dramatischen Folgen: Viele alte Blocks mit relativ günstigen Wohnungen werden von Investmentgesellschaften aufgekauft, die Mieter auf die Straße gesetzt – die sanierten Wohnungen werden dann teuer weiterverkauft.

Auf der Straße ist der Frust längst angekommen. In Madrid demonstrierten dieser Tage Zehntausende Menschen gegen explodierende Wohnkosten und Immobilienspekulation. Die Mieten Madrids sind in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen; der mittlere Quadratmeterpreis liegt bei rund 23 Euro (zum Vergleich Berlin: 13 Euro).

Zimmer in WGs kosten inzwischen so viel wie früher eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Junge Spanier, Familien mit Kindern und Migranten haben kaum noch eine Chance, eine Bleibe zu finden. Und Sozialwohnungen sind Mangelware.

Mehr Mieterschutz im Vereinigten Königreich

Von Jochen Wittmann, London

Als die Labour-Regierung vor gut zwei Jahren ins Amt kam, hatte sie ein großes Versprechen ihres Wahlprogramms zu erfüllen: den Bau von 1,5 Millionen neuer Wohnungen bis zum Jahr 2029. In den ersten 18 Monaten konnte man gerade etwas mehr als 300.000 neuer Wohnungen errichten, das liegt um ein gutes Drittel unter dem Plansoll. Mit diesem Tempo wird man das Versprechen, die massive Wohnungskrise im Königreich zu lösen, kaum halten können. Allerdings hat sich der Markt beruhigt, die Kaufpreise wachsen zur Zeit nur um moderate eins bis drei Prozent. Das statistische Durchschnittshaus kostet rund 290.000 Pfund, umgerechnet rund 335.000 Euro, in England, während die Durchschnittsmiete bei 1650 Euro liegt.

In diesem Londoner Haus ist eine nur sieben Quadratmeter große Wohnung. Foto: DPA

An einigen Stellen wie in London haben die Mieten allerdings die Grenze von rund 30 Prozent des Bruttoeinkommens erreicht. Die Regierung hat den „Renter’s Rights Act“ verabschiedet, mit dem sie die Mieterrechte verstärkte. Zukünftig sind Haustiere erlaubt, Mieten können nicht mehr beliebig erhöht werden und der Mieterschutz wurde kräftig verbessert: Vermieter brauchen nun einen zwingenden Grund für eine Kündigung.

Der amerikanische Traum wird immer teurer

Von Thomas Spang, Washington

Amerikas Immobilienmarkt sendet widersprüchliche Signale. Das Angebot wächst, die Preissprünge der Boomjahre flachen ab. Günstiger werden Häuser und Wohnungen in vielen Regionen der USA dadurch trotzdem nicht. Wohnen bleibt für Millionen Amerikaner ein Kraftakt.

Hohe Kaufpreise treffen auf Hypothekenzinsen um die 6,3 Prozent. Vor allem in den Metropolregionen und entlang der Küsten ist Wohneigentum für die Mittelschicht so unerschwinglich wie selten zuvor. Bestandshäuser kosteten im April im Median 417.700 Dollar (358.600 Euro). Parallel kletterte die landesweite Medianmiete auf 1370 Dollar (1176 Euro).

Historische Häuser in Georgetown, Washington. Foto: IMAGO/ingimage

Selbst dort, wo wieder mehr Häuser auf den Markt kommen, reicht das nicht für eine echte Entlastung. Nach aktuellen Prognosen können sich Mittelklasse-Haushalte gerade einmal eines von fünf der angebotenen Häuser leisten.

Das aus New York, Washington oder Los Angeles bekannte Problem hat inzwischen auch den Sunbelt erreicht. Auch dort ist der Traum vom günstigen Eigenheim zur Illusion geworden. Durchschnittsverdiener stoßen an einstigen Ausweichadressen wie Miami, Phoenix oder Orlando an ihre Grenzen. Eine seltene Ausnahme ist das texanische Dallas, wo die Preise dank höherer Neubauzahlen weniger stark aus dem Ruder geraten sind.

Günstigeren Wohnraum in den begehrten Lagen rund um die Metropolen und entlang der Küsten wird es nach Einschätzung von Experten nur durch eine deutlich höhere Neubautätigkeit geben. Solange das Problem nicht gelöst wird, bleibt der amerikanische Traum vom eigenen Haus für viele vor allem eines: zu teuer.

Moskaus Wohntürme stehen zunehmend leer

Von Stefan Scholl, Moskau

In Moskau ist Wohnen vergleichsweise günstig – wenn man wie 76 Prozent der Hauptstädter in einer Eigentumswohnung lebt. Allerdings haben Inflation und hohe Leitzinsen Hypotheken massiv verteuert: Für Immobilienkredite werden inzwischen oft Zinsen von rund 20 Prozent fällig. Viele Neubauprojekte finden deshalb kaum noch Käufer, ganze Wohntürme stehen teilweise leer.

Moskaus Wohnungsmarkt leidet unter hohen Zinsen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Seit 2022 belastet zudem der Krieg den Wohnungsmarkt. Gut betuchte Ausländer haben das Land verlassen, die Nachfrage nach Mietwohnungen stagniert. Dennoch kostet eine Dreizimmerwohnung außerhalb des Zentrums weiterhin umgerechnet etwa 720 Euro Kaltmiete im Monat. Und die Nebenkosten steigen: Für Strom, Wasser, Heizung und Hausgeld zahlt eine vierköpfige Familie in einer solchen Wohnung im Schnitt rund 250 Euro monatlich. Zusammen verschlingen Miete und Nebenkosten inzwischen etwa die Hälfte eines durchschnittlichen Moskauer Einkommens. Wirklich komfortabel lebt deshalb vor allem, wer Wohneigentum besitzt.

Kommentar: Deutschland verliert sein Zuhause