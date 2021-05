Die EU-Kommissionspräsidentin muss sich wegen der Beschaffung von Corona-Vakzinen viel Kritik gefallen lassen. Manches ist überzogen. Aber die EU könnte langfristigen politischen Schaden davontragen.

14 Monate nachdem die deutsche CDU-Politikerin das Amt der EU-Kommissionspräsidentin übernommen hat, steckt Ursula von der Leyen in der Krise. Sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Impfkampagne anderswo erfolgreicher ist als in der EU. Daran gibt es zum jetzigen Zeitpunkt ja auch keinen Zweifel. In den USA, Großbritannien und Israel geht es schneller.

Dafür gibt es aber Gründe, die gern unterschlagen werden: Die USA haben ein Exportverbot erlassen, die Gesundheitsbehörden in Washington und London haben eine Notzulassung vorgenommen. Daher war der Impfstoff dort drei bis vier Wochen schneller verfügbar. Die Notzulassung hat aber auch einen Preis: Die Risiken, die eine Injektion des neuartigen Impfstoffes für gesunde Menschen bedeuten, sind in den USA nicht so gründlich abgeklärt worden wie in der EU.

Außerdem liegt die Haftung für grobe Fehler in den genannten Ländern nicht beim Pharmabetrieb, sondern beim Staat. Israel hat einen besonderen Deal bekommen und liefert dafür sensible Gesundheitsdaten beim Konzern ab. Außerdem gibt es starke Hinweise, dass das Pharmaunternehmen Astrazeneca die Europäer gelinkt, das Geld aus Brüssel zwar angenommen hat, aber die Impfstoffdosen vorrangig auf die Britischen Inseln exportiert.

Nicht überall läuft es besser

Doch von den entlastenden Argumenten wollen die Kritiker nichts hören, behaupten vielmehr pauschal, die EU habe zu spät geordert. Sie wollen auch nichts davon wissen, dass durchaus respektable Länder wie Kanada, Japan, die Schweiz und Singapur deutlich hinter der EU herhinken. Immer wütender zeichnen sie das Bild des kompletten Versagens der EU.

Das muss Ursula von der Leyen umtreiben. Letztlich ist sie als Chefin der Kommission politisch verantwortlich. Wenn es darum geht zu glänzen, geht sie gern vor die Kameras. Sie ist ja auch das Gesicht dieser EU-Regierung. Da darf sie jetzt, da es unangenehm wird, nicht abtauchen oder die Verantwortung ihrer Gesundheitskommissarin zuschieben. Von der Leyen hat sich im Übrigen persönlich in die Verhandlungen mit Pharmafirmen eingeklinkt. Sie hat also politische und auch inhaltliche Verantwortung.

Man muss inständig hoffen, dass der schlechte Impfstart über die lange Distanz wieder wettgemacht wird. Es gibt schon erste Hoffnungszeichen, dass das gelingen könnte. So hat bereits heute in Dänemark, Italien und Deutschland ein höherer Anteil der Menschen zwei Impfdosen bekommen als in Großbritannien und damit umfassenden Schutz.

Gefährlicher Vertrauensverlust

Dennoch: Das Impf-Projekt, also die Auswahl der Impfstoffe, die Preisverhandlungen sowie die gemeinsame Beschaffung für die gesamte Union, ist ein gigantisches Vorhaben. Wenn die EU-Kommission unter von der Leyen hier eine Pleite hinlegt, hätte das verheerende politische Folgen. Es würde das ohnehin durchwachsene Vertrauen der Bürger in die EU und in ihre Fähigkeit, die Probleme der Menschen zu lösen, weiter untergraben.

Offenbar steigt der Druck auf von der Leyen nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit. Etliche Staats- und Regierungschefs machen sie persönlich für die Probleme verantwortlich. Schon 1999 musste einmal eine EU-Kommission – unter dem Luxemburger Jacques Santer, damals wegen einer Korruptionsaffäre – zurücktreten. Ein derartiges Szenario muss man zum jetzigen Zeitpunkt nicht annehmen. Unter den Europa-Abgeordneten sind die meisten sogar der Meinung, dass die Kommission vieles richtig gemacht hat. Gleichwohl muss von der Leyen die Kritik sehr ernst nehmen.