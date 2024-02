Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ursula von der Leyen arbeitet beharrlich an ihrem Weg in Richtung einer zweiten Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Aber noch hat die erfahrene deutsche Politikerin zwei hohe Hürden vor sich.

Es ist eigentlich ein Geheimnis, doch in Brüssel pfeifen es die Spatzen längst von allen Dächern. Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission an. Die CDU-Politikerin