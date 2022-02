Immer mehr Bundesländer beenden die Zugangsbeschränkungen im Handel. Rheinland-Pfalz aber zögert weiter.

Das Land Baden-Württemberg schafft alle Corona-Zugangsregeln für den Einzelhandel ab. Auch die Bundesländer Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern verabschiedeten sich insbesondere von der 2G-Beschränkung. In Rheinland-Pfalz wird für Mittwoch eine Entscheidung erwartet.

Der Bremer Senat beschloss am Dienstag, dass Kunden künftig keine Nachweise mehr über ihren Impf- oder Genesenenstatus vorzeigen müssen, um einkaufen zu gehen. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske zum Schutz vor Corona-Infektionen bleibt aber bestehen, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Der Senat beschloss zudem, die Kontakterfassung beispielsweise in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen abzuschaffen.

Kretschmann: Das ist vertretbar

In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regelung für den Einzelhandel bereits Mitte Dezember 2021 kassiert. Und auch Hamburg lockert. Von Samstag an wird dort die 2G-Regelung im Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Das kündigte ein Senatssprecher am Dienstag an.

In Baden-Württemberg galt bislang 3G, sodass nur Geimpfte, Genesene oder Kunden mit einem aktuellen Test Zutritt hatten. „Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart über die Lockerung. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) bestätigte, dass auch die bisher in der Alarmstufe II vorgesehene 2G-Regel für den Einzelhandel wegfalle.

Rheinland-Pfalz grenzt direkt an Baden-Württemberg an. Mannheim und Karlsruhe ziehen traditionell viele Einkäufer aus der Pfalz an. Die Landesregierung in Mainz lehnt bisher Lockerungen der aktuell geltenden 2G-Regel für den Handel ab. Ungeimpfte dürfen in Rheinland-Pfalz sogar nur Supermärkte oder Drogerien betreten.

Bayern lockert für Friseure

Die 2G-Pflicht im Einzelhandel fällt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Von Samstag an dürfen auch Ungeimpfte dort wieder in allen Geschäften einkaufen, beim Shopping muss dann aber eine FFP-2-Maske getragen werden. In Geschäften für den täglichen Bedarf wie Supermärkten genügt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz. Das beschloss die Landesregierung in Schwerin am Dienstag. Auch Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Hessen haben angekündigt, die 2G-Pflicht im Handel zu streichen.

In Bayern entfällt ab Mittwoch die 22-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie. Für Friseur, Fußpflege & Co gilt 3G statt 2G. Das hat das Kabinett am Dienstag wie angekündigt beschlossen.