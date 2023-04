Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 100.000 Menschen haben in Frankreich an Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für die Pressefreiheit teilgenommen. In der Hauptstadt kommt es am Ende zu Ausschreitungen.

Zehntausende Menschen drängeln sich am Samstag im Zentrum von Paris auf der Place de la République. Plakate werden in den strahlend blauen Himmel gereckt. „Wer schützt uns vor der Brutalität