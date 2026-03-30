Der syrische Übergangspräsident al-Scharaa war in Berlin. Er will Unterstützung beim Wiederaufbau. Kanzler Merz will, dass möglichst viele Syrer in ihre Heimat zurückkehren.

Es war kein normaler Staatsbesuch. Den ganzen Tag fuhren Polizeikolonnen durch das Regierungsviertel, flogen Hubschrauber über der Hauptstadt. Vor dem Ritz-Carlton Hotel, vor der Regierungszentrale, vor dem Auswärtigen Amt standen Syrer in Gruppen, einige mit Flaggen, einige skandierten „Allahu akbar“ (Gott ist groß) und hofften, einen Blick auf den Mann werfen zu können, der ihre Heimat von dem Diktator Baschar al-Assad befreit hat.

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat seinen eigentlich für Januar geplanten Besuch in Deutschland nachgeholt. Es war die ganz große Runde: Treffen mit dem Bundespräsidenten, runder Tisch mit Außenminister, Wirtschaftsministerin, Entwicklungsministerin und Vertretern der Wirtschaft, Gespräch mit dem Bundeskanzler, Gespräch mit dem Innenminister. An einem einzigen Tag hat al-Scharaa fast ein Drittel der Bundesregierung getroffen. Das schaffen nicht viele Staatsgäste.

Der rote Teppich, dem al-Scharaa in Berlin ausgerollt wurde, ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wo er herkommt. Vor nicht allzu langer Zeit wurde Ahmed al-Scharaa als Al-Kaida-Terrorist vom FBI gesucht, Bilder zeigen ihn mit langem Bart und Tarnjacke. Seit etwas mehr als einem Jahr regiert er als Übergangspräsident in Syrien und versucht sein zerstörtes Land in irgendeine Form von Normalität zu führen. Wohin die Reise tatsächlich geht? Unklar.

„Tiefe Dankbarkeit“

Der Grund für die Aufwartung: Die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, dass sich Syrien stabilisiert. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und dass viele der 940.000 Syrer, die derzeit in Deutschland leben (davon 500.000 mit Geflüchtetenstatus), perspektivisch in ihre Heimat zurückkehren.

An diesem Montag trägt al-Scharaa einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, eine weinrote Krawatte. Er steht im ersten Stock des Bundeskanzleramtes neben Friedrich Merz (CDU) und vor der internationalen Presse. Er spricht von einer „tiefen Dankbarkeit“ gegenüber Deutschland. „Sie haben die Tür aufgemacht für eine Million Syrer“, so der Übergangspräsident. „Wir haben uns aus den Ruinen erhoben und wollen unser Land wieder aufbauen.“ Seine Worte sind optimistisch, demütig und mit Bedacht gewählt.

Merz wiederum spricht eine sehr deutliche Sprache. „Politische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum in Syrien werden entscheidend sein, damit der Wiederaufbau gelingt“, sagte Merz. „Dazu sollen maßgeblich diejenigen beitragen, die mit neuen Erfahrungen und neuen Ideen aus ihren Jahren in Deutschland und in aller Welt nach Syrien zurückkehren.“

Die klare Botschaft: Der Krieg ist vorbei. Innerhalb von drei Jahren sollen „rund 80 Prozent der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren“, erklärte Merz weiter, das sei auch der Wunsch al-Scharaas. „Wir haben ein Interesse daran, dass diejenigen, die bei uns leben, hier bleiben wollen, gut integriert sind, dass diese Menschen durchaus auch in Deutschland bleiben. Aber viele, die hier sind, werden auch zu Hause gebraucht.“

Mehr als 200 Millionen Euro stellt die Bundesregierung in diesem Jahr für den Wiederaufbau bereit. Ein „Arbeitsprogramm für Wiederaufbau und Rückkehr“ wurde ausgearbeitet. „Wir haben zur Umsetzung die Einrichtung einer gemeinsamen Taskforce beschlossen, die ihre Arbeit rasch aufnehmen wird“, sagte Merz. Schon in wenigen Tagen soll eine Delegation mit Vertretern des Innen- und des Entwicklungsministeriums sowie einer Abteilungsleiterin aus dem Kanzleramt nach Syrien fliegen, um sich ein Bild vor Ort zu machen.

Der Kurs des Bundeskanzlers ist nicht ganz unumstritten. Die Linke im Bundestag wirft dem Kanzler vor, die Lage in Syrien zu beschönigen, in al-Scharaa sieht sie einen Islamisten ohne demokratische Legitimation. „Islamismus wird salonfähig gemacht, Täter werden aufgewertet, Opfer verhöhnt“, erklärte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Cansu Özdemir. „Es darf keine Abschiebungen nach Syrien geben.“

Zweifel an al-Scharaa

„Ein Anzug macht noch keinen Demokraten“, mahnte der SPD-Abgeordnete Hakan Demir im Deutschlandfunk und pochte darauf, die Menschenrechtslage in Syrien prominent zu adressieren. Organisationen kritisieren, dass die Übergangsregierung die vielen Minderheiten im Land nicht ausreichend schützt, vor allem die Kurden, Drusen und die Alewiten. „Nach dem Sturz Assads sind die Syrerinnen und Syrer der Freiheit ein Stück nähergekommen. Aber diese Freiheit gilt es zu schützen“, sagte Farhad Ahma, Leiter der Organisation PEL-Civil Waves in Syrien. „Wir befürchten, dass die Regierung in Berlin nur noch mit der Regierung in Damaskus redet und nicht mehr mit der Zivilgesellschaft.“

Merz versuchte zumindest den Vorwurf zu entkräften. „Ich habe dem Präsidenten auch gesagt, dass viele gemeinsame Projekte in Zukunft auch davon abhängig sind, dass wir dort einen Rechtsstaat mit verlässlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen vorfinden“, so Merz. Al-Scharaa beteuerte: „Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit vertiefen und dass alle Menschen in Syrien in der Verfassung all ihre Rechte gesichert bekommen.“ Die Menschen in Syrien lebten seit Jahrtausenden in Eintracht, die vorherrschenden Konflikte gingen auf das Assad-Regime zurück. „Wir wollen nun wieder zu einer guten Form des Zusammenlebens kommen.“