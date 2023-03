Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Entdeckung der neuen Virusvariante trifft Südafrika hart. Für heftige Verärgerung sorgen die Reisebeschränkungen der Europäer. Denn so mancher Experte geht davon aus, dass B.1.1.529 in dem Land nur als erstes entdeckt wurde, nicht aber dort entstanden ist. An dieser Version gibt es aber auch Zweifel.

So schnell kann sich das Schicksal in den Zeiten von Corona wenden. Gerade noch schauten die Südafrikaner verblüfft, aber erleichtert nach Europa: Von der dortigen vierten Welle mit