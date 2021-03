Das Serum des US-Konzerns Johnson & Johnson kann künftig auch in der EU verabreicht werden. RKI-Chef Wieler sieht Deutschland derweil bereits in der dritten Corona-Welle, macht gleichzeitig aber auch Hoffnung.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson in der EU gegeben. Damit stehe in der EU nun erstmals ein Vakzin zur Verfügung, bei dem nur eine Dosis erforderlich ist, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Donnerstag. Kurz darauf erteilte die EU-Kommission die bedingte Marktzulassung. „Wir haben gerade die Verwendung von Johnson & Johnsons Impfstoff in der EU genehmigt“, informierte Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Der Impfstoff könnte die Impfprogramme in Europa stark beschleunigen, weil keine zweite Dosis notwendig ist. In der EU sind allerdings bereits Zweifel laut geworden, ob das US-Unternehmen die zugesagte Lieferung von 55 Millionen Dosen bis Ende Juni einhalten kann. Aus EU-Kreisen verlautete, mit ersten Lieferungen werde frühestens Mitte April gerechnet.

Sprunghafter Anstieg der Neuinfektionen

In Deutschland stieg die Anzahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen sprunghaft. Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut (RKI) nach Daten vom Donnerstag 14.356 Ansteckungen – über 2400 mehr als noch vor einer Woche. Höhere Tageswerte wurden zuletzt Ende Januar erfasst. Gleichzeitig greift die ansteckendere Coronavirus-Variante B.1.1.7 weiter um sich; das RKI beziffert deren Anteil auf nun etwa 55 Prozent.

RKI-Präsident Lothar Wieler sagte vor Journalisten: „Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen.“ Er sei „sehr besorgt“. Wieler machte aber auch Hoffnung: Wenn es keine Unterbrechungen der Impfkampagne wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus sein. „Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden“, so Wieler.

257.671 Impfungen an einem Tag

Am Mittwoch wurden nach RKI-Daten zum ersten Mal mehr als eine Viertelmillion Corona-Impfungen pro Tag in Deutschland verzeichnet. Demnach wurden 257.671 Impfungen gemeldet, wie aus der Statistik vom Donnerstag (Stand: 8 Uhr) hervorgeht; Tageswerte können sich dabei durch Nachmeldungen noch erhöhen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warb indes dafür, den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu bestellen. „Ich appelliere an die Bundesregierung, gegenüber der EU deutlich zu machen, dass jetzt bei den Produzenten von Sputnik entsprechende Impfmengen geordert werden sollten“, sagte der Linken-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die EMA prüft Sputnik V derzeit.

