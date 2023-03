Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So eine Bundespräsidentenwahl wie am Sonntag hat es noch nicht gegeben: Wegen der Corona-Pandemie kann die Bundesversammlung nicht wie sonst üblich im Plenum des Bundestags zusammenkommen. Stattdessen werden sich die 1472 Wahlleute in einem Abgeordnetenhaus versammeln – verteilt auf fünf Stockwerke.

Die Hoffnung so mancher Bürger, die Wahl des Bundespräsidenten möge doch etwas mehr Glanz und Gloria verströmen, dürfte sich auch diesmal nicht erfüllen. Der Schauplatz