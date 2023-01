Die Arbeitslosigkeit hat im Dezember bundes- wie landesweit leicht zugenommen. Zugleich wurden in Rheinland-Pfalz so viele offene Stellen gemeldet wie noch nie im letzten Monat des Jahres.

Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte, waren im Dezember in Rheinland-Pfalz 43.500 offene Arbeitsstellen registriert – 1400 beziehungsweise 3,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. „Noch nie waren in einem Dezembermonat so viele Stellen registriert“, sagte Heidrun Schulz, Chefin der BA-Regionaldirektion. Besonders viele freie Arbeitsplätze meldeten die Zeitarbeit, der Handel, das verarbeitende Gewerbe und das Gesundheits- und Sozialwesen.

Im letzten Monat des Jahres waren laut BA landesweit 102.500 Personen arbeitslos gemeldet – 0,1 Prozent mehr als im November und 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote blieb im Monatsvergleich unverändert bei 4,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Bereich der Arbeitslosenversicherung weniger Menschen ohne Arbeit. Im Bereich der Grundsicherung stieg deren Zahl hingegen an. Ursache dafür sei, dass sich seit Juni verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine bei den Jobcentern arbeitslos meldeten, erläuterte Heidrun Schulz.

Jugendarbeitslosigkeit deutlich gesunken

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz 2022 zurückgegangen. Im Schnitt wurden 102.500 Männer und Frauen arbeitslos gezählt, 8,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Überproportional gesunken ist die Jugendarbeitslosigkeit (um 12,5 Prozent auf 9100).

Auch bundesweit registrierte die BA im Dezember mit 2,454 Millionen etwas mehr Arbeitslose – ein Plus von 20.000 gegenüber November. Als Begründung für den Anstieg verwies BA-Vorstandschefin Andrea Nahles auf den „Beginn der Winterpause“. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent.

Knapp 46 Millionen Erwerbstätige

Deutlich um 20.000 gestiegen ist im Dezember die Unterbeschäftigung. Laut BA ist dies darauf zurückzuführen, dass bei der Unterbeschäftigung auch die wachsende Anzahl ukrainischer Flüchtlinge, die Integrationskurse besuchen, berücksichtigt wird.

Die Anzahl der Erwerbstätigen stieg nach Angaben des Statistischen Bundesamts im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 472.000 auf knapp 46 Millionen.

Übers Jahr gesehen sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in Deutschland 2022 deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Anzahl der Arbeitslosen um 195.000 auf 2,42 Millionen. Die Unterbeschäftigung nahm um 181.000 auf 3,19 Millionen ab. Dabei war bei beiden Kennziffern ab Mitte des Jahres ein Anstieg zu verzeichnen. Laut BA ist dieser darauf zurückzuführen, dass seitdem ukrainische Flüchtlinge in der Statistik erfasst werden.