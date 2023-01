Mehr als ein Drittel der heutigen Vollzeitkräfte steuert auf ein Altersgeld aus der gesetzlichen Rentenkasse zu, das unter 1200 Euro liegt.

Für mehr als ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland reicht der Lohn rechnerisch später nur für eine Rente unter 1200 Euro netto. Dies geht aus einer Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage des Linksfraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch hervor.

Bartsch wollte in seiner Anfrage wissen, wie viele Beschäftigte in Vollzeit im Jahr 2021 so wenig verdienten, dass sie rechnerisch nach 45 Jahren eine Nettorente von weniger als 1200 Euro im Monat erhalten würden. Das Bundessozialministerium nutzte für seine Antwort die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Aus dieser geht hervor, dass in den ostdeutschen Bundesländern sogar mehr als die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten auf eine Rente von unter 1200 Euro zusteuert.

Oft gibt es weitere Einkünfte

Zugleich wies das Ministerium darauf hin, dass die tatsächliche Höhe der Rentenansprüche eines Versicherten erst feststehe, „wenn die Versicherungsbiografie vollständig abgeschlossen ist“. Aus der „Höhe des sozialversicherungspflichtigen Entgelts eines einzelnen Jahres“ könne nicht auf die „Erwerbskarriere“ des Einzelnen geschlossen werden – und auch nicht auf die tatsächliche Einkommenssituation im Alter. Beispielsweise könnten die Menschen weitere Alterseinkünfte haben. Dazu zählen Miet- und Pachteinnahmen, aber auch Zahlungen aus Betriebs- oder Privatrenten.

Den ausgewerteten Daten von 2021 zufolge verdienten deutschlandweit 36,8 Prozent der Vollzeitbeschäftigten so wenig, dass sie auf weniger als 1200 Euro Rente zusteuerten. Unter den Bundesländern war der Anteil von Menschen mit solch geringen Renten in Hamburg mit 28,1 Prozent am niedrigsten, dicht gefolgt von Baden-Württemberg. Den höchsten Wert gab es mit 58,2 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern.

Für eine Rentenreform

Bartsch fragte zudem ab, wie viele Vollzeitbeschäftigte auf eine Rente von weniger als 1000 Euro netto zusteuerten. Dies betrifft den Daten zufolge deutschlandweit 2,25 Millionen Menschen, was einem Anteil von 10,3 Prozent entspricht. Für eine Rente von 1000 Euro nach 45 Beitragsjahren ist rechnerisch ein Bruttomonatslohn von 2011 Euro nötig; für 1200 Euro Rente sind es 3034 Euro.

„Das Verhältnis stimmt nicht“, kommentierte Bartsch die Rentenhöhe in Bezug auf das Lohnniveau gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“. Deutschland brauche eine große Rentenreform, schlussfolgerte er. Bartsch lobte Österreich als Beispiel: Dort liege die durchschnittliche Rente 800 Euro höher. „Das ist möglich, weil dort nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen, sondern alle Bürger mit Erwerbseinkommen – auch Abgeordnete, Beamte, Selbstständige und Manager.“