Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Coronavirus wütet im Iran offenbar viel schlimmer als offiziell zugegeben. Der britischen BBC zufolge zeigen iranische Regierungsunterlagen, dass bis Ende Juli rund 42.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 starben, fast dreimal so viel wie in den amtlichen Statistiken angegeben.

Die iranischen Behörden sprechen von einer besorgniserregenden Lage. Seit Ende Juni werde in der heiligen Stadt Qom, dem Ursprungsort der iranischen Corona-Welle, ein erneuter Anstieg der täglichen