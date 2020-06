Digitaler Unterricht ist gefragter denn je. Aber die Mittel dazu seien unzureichend, mahnt die Lehrergewerkschaft GEW und untermauert ihre Kritik mit einer Studie.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Voraussetzungen für digitalen Unterricht in Deutschland als unzureichend kritisiert. Mit Blick auf den in der Corona-Krise gestiegenen Bedarf an Homeschooling oder Distanzunterricht verfüge der Bildungsbereich nur über eine schlechte technische Ausstattung, sagte GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Auch würden die falschen Schwerpunkte gesetzt. Zudem gebe es bei der notwendigen Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern „noch viel Luft nach oben“.

Die GEW präsentierte dazu eine repräsentative Mitgliederbefragung mit dem Titel „Digitalpakt Schule und Digitalisierung an Schulen“ vom Februar dieses Jahres. Das heißt, die Daten wurden erhoben, bevor die Corona-Krise Mitte März zu Schulschließungen führte, was dann Homeschooling notwendig machte.

Mit privatem Computer unterrichtet

Insgesamt 90 Prozent der Lehrkräfte sind laut GEW-Umfrage darauf angewiesen, private Geräte wie PC, Laptop oder Tablet für dienstliche Zwecke zu nutzen, kritisierte GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger. Das wäre ihr zufolge in vielen Unternehmen „kaum vorstellbar“. Dennoch hätten 55 Prozent der Befragten bereits vor der Corona-Krise mehrmals pro Woche digitale Medien im Unterricht genutzt. Auch für Präsentationen in der Schule bedienen sich demnach 61 Prozent der Lehrer ihrer eigenen Rechner.

Beim Datenschutz sieht die Gewerkschaft deutlichen Nachholbedarf. Nur knapp die Hälfte der Befragten hält diesen demnach für ausreichend geklärt, fast zwei Drittel bewerten die Unterstützung des Arbeitgebers in diesem Bereich als eher unzureichend.

Schulungen unzureichend

Von den Befragten waren 18 Prozent der Ansicht, dass es ausreichend Fortbildungen zu Digitalisierungsthemen gibt, wie es weiter hieß. Fast jeder zweite Lehrer (49 Prozent) hingegen gab an, dass keine relevanten Fortbildungen dazu angeboten würden. Wegen der Corona-Krise Schulungen während der Sommerferien anzusetzen, lehnte die GEW ab. So schnell könne ohnehin kein adäquates Weiterbildungsangebot bereitgestellt werden. Schnelle Lösungen seien nicht in Sicht, weil bereits in der Vergangenheit vieles versäumt worden sei.

Laut GEW-Studie fühlen sich nur elf Prozent der Lehrerinnen und Lehrer gut oder sehr gut über den „Digitalpakt Schule“ informiert. Nur ein knappes Drittel (31 Prozent) gab an, dass die jeweilige Schule ausreichend Zeit für die Entwicklung eines entsprechenden medienpädagogischen Konzeptes gehabt habe.

Mehr Geld für Computer gefordert

Die GEW geht davon aus, dass es auch im kommenden Schuljahr wegen Covid-19 eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht geben wird. Wichtig sei, künftig alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Bildungsangeboten zu erreichen, was derzeit nicht der Fall sei, sagte Hoffmann. Die sozialen Unterschiede zwischen den Elternhäusern müssten berücksichtigt werden. So verfügten viele Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien nicht über die technische Ausstattung, um am Digitalunterricht teilzunehmen.

Die GEW fordert von der Politik daher deutlich mehr Geld. „Digitalisierung darf keine Privatsache sein“, kritisierte GEW-Vorstandsmitglied Hoffmann. Die Gewerkschaft befragte Anfang des Jahres fast 18.000 Mitglieder zur Digitalisierung an Schulen, knapp ein Fünftel beteiligte sich an der Onlineumfrage. Hintergrund war der Digitalpakt Schule, über den fünfeinhalb Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Die GEW fordert, die Mittel auf rund 20 Milliarden Euro zu erhöhen.