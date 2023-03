Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun hat auch Armin Laschet eine Abschreibaffäre. Für den Kanzlerkandidaten der Union wird die Lage immer heikler: In seinem Buch hat er an mindestens einer Stelle einen Autor kopiert. Und in Umfragen überholt ihn SPD-Kandidat Olaf Scholz.

Absturz in den Umfragen, Kritik von der CSU und nun auch noch eine Buchaffäre: Zwei Monate vor der Bundestagswahl steht der Unionskanzlerkandidat Armin Laschet unter wachsendem Druck. Zum ersten