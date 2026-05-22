Zum Start des RHEINPFALZ-Wohnreports geht es um die Suche einer Pfälzer Familie nach einer Bestandsimmobilie. Diese Familie hatte großes Glück. Was ihr geholfen hat.

Die entscheidende Szene spielte sich an einem eigentlich sehr gemütlichen Weihnachtstag im Jahr 2024 ab. Plötzlich erschien alles zu eng und vor allem einfach unpraktisch. Da fasste die Südpfälzer Familie Törkott den Entschluss, ihre gemietete Doppelhaushälfte mit Hof in Ilbesheim so bald wie möglich verlassen zu wollen. Dass die Suche nach einer passenden Immobilie aber andererseits heutzutage oft extrem schwierig ist und der Sache mit der berühmten Stecknadel im Heuhaufen gleicht, war den Törkotts durchaus bewusst.

Sie waren hin- und hergerissen: Das Verhältnis zu den Vermietern passte, die etwa 1000 Euro pro Monat reiner Mietpreis waren absolut in Ordnung für die Ilbesheimer Doppelhaushälfte, wenn auch ohne Garten. 125 Quadratmeter Wohnfläche sind für eine Familie mit zwei Kindern nicht wenig. Die nackten Zahlen und reinen Statistiken allerdings sind längst nicht alles.

Problem mit der Aufteilung

So war das Problem für Maria Törkott, ihren Mann, den RHEINPFALZ-Redakteur Tobias Törkott, und ihre beiden kleinen Söhne nicht die Wohnfläche. Ungünstig für die Bedürfnisse der Familie war die Aufteilung der Fläche in den drei Stockwerken. An manchen Stellen, wo man Platz gebraucht hätte, war viel zu wenig Raum. So entstand das Gefühl der Enge. Gegenstände haben sich gestapelt, trotz der Ordnung herrschte gefühlte Unordnung. Sollte man das jetzt dahin legen oder dorthin, von links nach rechts, ach nein, auch da störte es. Schließlich nahm das Störgefühl überhand, und so fiel jene weihnachtliche Entscheidung, sich nun intensiv auf die Suche nach einem anderen Heim zu machen. Der Gedanke sei schon vorher da gewesen, erzählt Tobias Törkott. Aber vor jenem Weihnachtstag waren die Pläne lose, geprägt von dem Wissen, dass die Suche nach Wohnraum oft knifflig und meist sehr zeitraubend ist.

Zeit haben viele Familien noch weniger als Geld

Und Zeit, das ist das, was junge Familien mit zwei kleinen Kindern meist noch weniger haben als Geld. Zumal wenn beide Partner beruflich sehr eingespannt sind, zusammen in der Praxis auf weit mehr als 1,5 Stellen kommen. Trotzdem machten sich Maria (heute 39) und Tobias Törkott (heute 36) auf die Suche für sich und die beiden Söhne (heute 3 und 5).

Sie hatten unverhofft Erfolg. Vielleicht auch, weil sie etwas Geduld aufgebracht haben. „Wir wissen, dass wir das gewisse Quäntchen Glück hatten“, sagt Tobias Törkott. Aber das braucht es heutzutage angesichts der äußerst schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt auf jeden Fall – neben Geld, einem festen Job und zuweilen auch Beziehungen.

Seit August 2025 nun wohnen die Törkotts in einem Eigenheim – ebenfalls in der Südpfalz, in Herxheim bei Landau, etwa 15 Kilometer von der alten Heimat entfernt.

Meist mehr als eine halbe Million Euro aufgerufen

Gefunden hat Tobias Törkott das neue Wohnglück – mit Garten – schon kurz nach besagtem Weihnachtstag 2024. „Zwischen den Jahren habe ich im Internet auf einer Immobilienseite ein Inserat der Sparkasse entdeckt, das uns angesprochen hat, wir wollten es einfach probieren“, erzählt der Redakteur. Nach einem Anruf beim Makler der Sparkasse und ersten Gesprächen war klar: Zum aufgerufenen Preis würde man nicht ins Geschäft kommen. Das Interesse aber blieb. Das Haus war da schon fast zwei Jahre auf dem Markt, ähnliche Objekte in dem Ort wurden für 700.000 Euro angeboten, für diese Summe allerdings nicht gekauft.

Und dann kommt der entscheidende Anruf

Auch beim Wunschobjekt der Törkotts gaben die Vermieter im Preis nach, auch noch mal bei der Familie Törkott, mit der offenbar auch die Chemie stimmte. „Irgendwann erhielten wir einen Anruf: Die Verkäufer wollen Ihnen das Haus geben.“

Dass Maria Törkotts Eltern auch in der Südpfalz leben und sie aus der Region stammt, sei neben den beiden Arbeitsplätzen in der Pfalz ein wichtiger Grund gewesen, warum es ein Haus in der Südpfalz sein sollte. Zudem: „In Ketsch beispielsweise, da wo ich herkomme, wäre ein Haus für uns unerschwinglich“, sagt Tobias Törkott. „Die Preise im Rhein-Neckar-Kreis sind noch viel höher als in weiten Teilen der Südpfalz.“ Aber auch in der Pfalz sind die Preise wie generell in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren extrem gestiegen.

Heikle Heizungsfrage

Einen mittleren sechsstelligen Betrag haben die Törkotts für ihr Haus in Herxheim bezahlt. 200 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf zwei Wohneinheiten, die man, wenn man will, auch trennen kann – Stichwort: später womöglich vermietbare Einliegerwohnung. 640 Quadratmeter Grundstück. Baujahr in den 1960ern, Leitungen in den 1990er-Jahren erneuert. „Leute, die sich auskennen, haben uns gesagt: Die Bausubstanz ist sehr solide, da könnt ihr schnell einziehen“, sagt Tobias Törkott. Das war der Familie wichtig. „Uns war klar: renovieren ja, sanieren aber wäre für uns als voll Berufstätige mit zwei kleinen Kindern schon zeitlich nicht drin gewesen“, sagt Tobias Törkott. So könne man nun nach und nach einzelne Projekte angehen.

Die Törkotts haben innen alles neu gestrichen. Sonst mussten sie nicht viel machen, die zweifachverglasten Fenster stammen aus der Renovierung in den Neunzigerjahren.

Und die heutzutage oft sehr heikle Heizungsfrage? Die Gastherme ist erst drei Jahre alt und daher vergleichsweise sparsam. Das passt noch eine Weile, zumal es wenig Sinn ergibt, ein so neues Gerät wegzuwerfen. Und doch schwebt den Törkotts langfristig eine zukunftsträchtigere Heizlösung vor, auch mit Blick auf steigende CO 2 -Preise. Zumal der Gasverbrauch mit 25.000 Kilowattstunden pro Jahr recht hoch ist.

Außergewöhnliches Angebot der Bank

Beim Darlehen haben die Törkotts sehr auf Planbarkeit gesetzt. Und mit Hilfe eines befreundeten freien Finanzberaters eine Offerte der Sparda bekommen mit einem Darlehenszins von 3,4 Prozent auf 30 Jahre fest, nicht wie oft üblich auf 10 oder 15 Jahre fest. „30 Jahre fest – das Angebot kam offensiv von der Bank. Das war für uns damals ein glückliches Angebot mit Zinssicherheit. Aber wir können gesetzlich nach zehn Jahren kündigen und ein neues Darlehen machen“, sagt Maria Törkott. Die Akademikerin arbeitet im öffentlichen Dienst.

„Nicht einfach zu stemmen“

Einen mittleren sechsstelligen Betrag haben die Törkotts aufgenommen. Die Normal- bis Gut-, aber nicht Top-Verdiener ohne nennenswertes Eigenkapital müssen sich strecken. Geplant ist, dass ungefähr mit Renteneintritt alles abbezahlt ist mithilfe von Sondertilgungen. Fürs Wohnen inklusive Zinsen, Rückzahlung, Gas, Strom, Wasser, Grundsteuer, Müll bringen die Törkotts nun rund 35 Prozent des Nettoeinkommens auf. Deutlich mehr als beim Mietobjekt. „Aber wir können als Eigentümer alles selbst entscheiden, sehen es auch als Kapitalanlage“, sagt Maria Törkott.

„Das alles ist nicht einfach zu stemmen für uns“, sagt Tobias Törkott. „Aber wir können ja langfristig oder zur Not einen Teil als eigenständige Wohneinheit vermieten. Vor allem: Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir zusammen da draußen sitzen und uns umschauen.“

Viel Glück gehabt bei dem ganz großen Schritt

Allerdings wissen die Törkotts: Bei sehr vielen Menschen gestaltet sich die mitunter verzweifelte Suche nach Wohnraum, der Möglichkeiten zur Entfaltung bietet, deutlich schwieriger als bei jener jungen Familie aus der Südpfalz.

„Es ist super, weil unsere Kinder im Garten spielen können“, sagt Maria Törkott, wenn sie auf den großen Schritt des Immobilienkaufs zurückblickt. „Der Kindergarten ist direkt vor Ort, und die Kindergartenfreunde kommen am Nachmittag oft einfach direkt mit zu Besuch.“ Was Maria Törkott auch begeistert: „Und es ist super, wenn wir einfach im Garten stehen, uns mit unseren Nachbarn unterhalten, die uns von Beginn an bei vielem geholfen haben. Wir haben da wirklich Glück gehabt.“

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