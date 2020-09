Vor der Südküste Norwegens ist das Wrack eines deutschen Kriegsschiffs aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die „Karlsruhe“ war am 9. April 1940 von einem britischen Torpedo getroffen worden.

„80 Jahre lang wusste niemand, wo das Schiff genau gesunken war“, sagte Frode Kvalø, Archäologe am Norwegischen Maritimen Museum am Mittwoch.

Die „Karlsruhe“ war Teil des sogenannten Unternehmens Weserübung – ein gezielter Angriff Nazi-Deutschlands auf norwegische Häfen am 9. April 1940. Sie war an der Eroberung von Kristiansand an der Südküste beteiligt. Als das Schiff noch am selben Tag mit der Hälfte der Mannschaft den Hafen wieder verließ, wurde es von einem Torpedo eines britischen U-Boots getroffen. Das Schiff wurde so schwer beschädigt, dass der Kapitän beschloss, es mit eigenen Torpedos zu versenken.

Das Hakenkreuz verschaffte Gewissheit

Seither liegt die „Karlsruhe“ am Meeresboden in etwa 500 Metern Tiefe. Sie war das einzige große deutsche Kriegsschiff, das während des Angriffs auf Norwegen mit unbekannter Position verloren ging. Vor drei Jahren machten Mitarbeiter des Stromversorgers Statnett dann eine Entdeckung: Bei der Überprüfung eines Unterwasserkabels zeigte das Sonar einen Schatten an, nur 15 Meter vom Kabel entfernt. Da Schiffswracks am Meeresboden in Norwegen nichts Ungewöhnliches sind, maß man der Sache zunächst nicht viel Bedeutung zu. Erst im Juni dieses Jahres hatte man Gelegenheit, sich den Schatten genauer zu betrachten.

Mit Hilfe eines ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugs und mehrstrahligen Echoloten verschafften sich die Experten ein Bild von dem, was da auf dem Meeresgrund lag. Deutlich waren Kanonen an Deck zu erkennen. Ein Hakenkreuz ließ schließlich keinen Zweifel mehr aufkommen: Es handelte sich um die „Karlsruhe“.

Unklar sei, ob die Soldaten, als sie das Schiff verließen, die 13 bei dem Angriff getöteten Kameraden zurückließen, sagt Archäologe Kvalø. Die „Karlsruhe“ könnte also auch ein Schiffsgrab sein.