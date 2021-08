Das verschärfte Abtreibungsgesetz in Polen passt nicht zu einem modernen, weltoffenen Land. Für die Polinnen ist es ein Albtraum.

Der Donnerstag war ein schwarzer Tag für alle polnischen Frauen. Mit einem „Black March“ werden viele von ihnen am Wochenende wieder schwarz gekleidet mit schwarzen Regenschirmen in den Straßen trauern. Schon in der Nacht zum Freitag gab es in Warschau einen spontanen Protest vor dem Haus des polnischen Vize-Ministerpräsidenten Jaroslaw Kaczynski. Die Polizei reagierte mit Tränengas, 16 Personen wurden festgenommen. Viele Männer zeigen sich solidarisch mit den Frauen. Und Polens größte Tageszeitung, die linksliberale „Gazeta Wyborcza“, fragt: „Sind ultrakonservative Diktaturen wie Iran und Saudi-Arabien liberaler als Polen?“

Mit der Verschärfung des ohnehin umstrittenen und strengen Abtreibungsgesetzes fällt im katholisch geprägten Land nun die letzte legale Möglichkeit, ein Kind aus medizinischen Gründen – etwa weil es nicht lebensfähig wäre – abzutreiben. Die psychischen und physischen Folgen für die Frauen werden dabei völlig außer Acht gelassen. Das Urteil ist zwar juristisch von der Landesverfassung gedeckt, doch erst radikale Anti-Abtreibungsgruppen hatten das Thema mit Rückendeckung der nationalpopulistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) bis vors Verfassungsgericht gezerrt. Mit dem Urteil katapultiert sich Polen direkt zurück ins tiefste Mittelalter. Es ist eine Entscheidung, die so gar nicht zum modernen, weltoffenen Bild Polens passt – und von den meisten Polen auch nicht gewollt ist.