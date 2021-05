„Krass genug“ – so umschreibt die unabhängige Untersuchungskommission unter der Leitung der renommierten Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes ihre Erkenntnisse zum Terroranschlag in Wien vom 2. November 2020.

Der Anschlag des 20-jährigen Attentäters K. F., eines amtsbekannten Anhängers der islamistischen Terrormiliz IS, forderte im Wiener Vergnügungsviertel „Bermudadreieck“ vier Tote – ehe der Täter selbst durch Polizeischüsse starb. Zerbes präsentierte atemberaubende Einzelheiten über Versagen und Inkompetenz der Sicherheitsbehörden, parteipolitische Eifersüchteleien und nicht zuletzt über eine dilettantisch vernachlässigte Datenverarbeitung und -verwaltung. In den Ämtern herrsche Misstrauen und ein „geradezu zerrüttetes“ Klima, so die Kommissionsvorsitzende.

Im Zentrum der Kritik das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), von den Medien längst als „Sauhaufen“ getadelt, sowie dessen Ableger in den Bundesländern (LVT). Eine zentrale Frage war, weshalb K. F. ungehindert seine Tat ausführen konnte, obwohl er den Sicherheitsbehörden bekannt war. Zerbes bestätigte die frühere Annahme, dass verschiedene Dienststellen vielerlei Informationen horteten, diese aber nicht zusammengeführt hätten. „So weiß die eine Behörde oft nicht, was die andere ermittelt.“

So habe das BVT die Information der slowakischen Behörden, K.F. sei bei einem versuchten Munitionskauf in Bratislava beobachtet worden, erst einen Monat später an das Wiener LVT weitergegeben. Zuvor schon hatte das BVT diese Information der slowakischen Polizei monatelang unbeachtet liegen lassen.

Der Bericht verweist auch auf das parteipolitisch gesteuerte Führungspersonal in den Sicherheitsbehörden, das oft wenig qualifiziert sei, aber eifersüchtig den jeweiligen Datenschatz hüte und so Fahndungserfolge blockiere. Das Ergebnis sind oft wechselseitige Schuldzuweisungen, wie nach dem Attentat zwischen dem ÖVP-geführten Innenministerium und der SPÖ-regierten Wiener Stadtregierung.

Erhellend sind auch die Erkenntnisse der Kommission über die ineffiziente Datenverarbeitung im Verfassungsschutz. Es gibt zehn Datenbanken für das BVT und die neun LVT, die aber bislang nicht vernetzt waren. Eine bundesweite Abruf von Daten funktioniert nur über das System „Standat“, das laut Experten aber kaum benützt wird, weil es die Bundes- und Landesstellen nur mangelhaft beliefern. So fanden sich im BVT und im Wiener LVT Informationen über den Attentäter K.F., im „Standat“ fand sich der einzige Eintrag erst nach dessen Bluttat im „Bermudadreieck“.

Eine Abfuhr erteilte die Zerbes-Kommission auch der populistischen Idee der konservativ-grünen Regierung, religiös motivierten Terror – gemeint ist allein islamistischer – als eigenen Straftatbestand zu ahnden. Zerbes schließt sich in einem Zeitungsinterview den vielen Experten an, die meinen, dass die bestehenden Gesetze für die Terrorbekämpfung völlig ausreichten. Mehr Bedarf bestehe an „weniger populären Maßnahmen wie dem Aufbau einer vernünftigen Datenbank sowie dem Aufbau von gegenseitigem Vertrauen“.

Auch ihrer Kommission sei man misstrauisch begegnet, man habe ihr „Hindernisse in den Weg gelegt“, meinte Zerbes, so dass man die eine oder andere Frage nicht endgültig habe klären können.