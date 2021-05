Ausgerechnet unter der Führung eines Friedensnobelpreisträgers bahnt sich in Äthiopien ein Krieg an, der nach Auffassung von Fachleuten nicht nur den zweitbevölkerungsreichsten Staat des Kontinents, sondern die gesamte Region am Horn von Afrika in Brand zu setzen droht.

Premierminister Abiy Ahmed, der im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhalten hatte, ordnete am Mittwoch den Einmarsch äthiopischer Truppen in die aufständische Provinz Tigray an, nachdem die dortige Regionalregierung „auch die letzte rote Linie überschritten“ und eine „militärische Konfrontation“ unvermeidlich gemacht habe. Aus der rund sechs Millionen Einwohner zählenden Provinz werden seitdem Kämpfe gemeldet. Detaillierte Informationen sind allerdings nicht zu erhalten, da die Telefon- und Internetverbindungen in die im Norden Äthiopiens gelegene Provinz abgeschaltet wurden.

Abiy begründete den Einmarsch mit einem angeblichen Überfall tigrayischer Milizen auf eine Kaserne des äthiopischen Militärs in der Provinzhauptstadt Mekele. In dessen Verlauf seien zahlreiche Soldaten getötet und schwere Waffen gestohlen worden, sagte Abiy in einer TV-Ansprache am Mittwoch. Im Konflikt mit der aufständischen Provinz habe seine Regierung „außerordentliche Geduld“ gezeigt, ergänzte der Premier: „Doch ein Krieg kann nicht nur mit dem guten Willen einer Seite vermieden werden.“

Konflikt könnte viele Menschen in die Flucht treiben

Der äthiopische Einmarsch sei „der schlimmste Ausgang der Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung“, meint Äthiopien-Kenner William Davison von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group: Er werde „Schockwellen und Flüchtlinge“ in andere Staaten des Horns von Afrika und über das Mittelmeer senden.

Die sich seit zwei Jahren anbahnende Konfrontation zwischen Addis Abeba und Mekele spitzte sich in den vergangenen Wochen zu. Die von Tigrays einstiger Befreiungsbewegung TPLF geführte Provinzregierung hatte sich vehement gegen die Verschiebung der äthiopischen Wahlen wegen der Corona-Pandemie gewandt und veranstaltete Anfang September gegen den Willen der Zentralregierung selbst eine Abstimmung. Aus dieser soll die TPLF mit 98,2 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen sein. Der Urnengang wurde von Addis Abeba nicht anerkannt. Außerdem ließ die Zentralregierung ihre finanziellen Zuwendungen nicht mehr der Provinzregierung in Mekele, sondern lokalen Verwaltungen zukommen. Im Gegenzug erkannte TPLF-Chef Debrestion Gebremichael die Abiy-Regierung nicht mehr an.

Regionaler Flächenbrand droht

Obwohl in der Provinz nur rund sechs Prozent der Äthiopier leben, spielten ihre Repräsentanten nach der Befreiung des Landes vom „Roten Terror“ Mengistus 1991 sowohl in den Streitkräften wie der Zentralregierung eine dominierende Rolle. 21 Jahre lang führte der Tigray Meles Zenawi das Land. Vor allem das Mehrheitsvolk der Oromer sieht sich seit langem von einer angemessenen Beteiligung an der Macht ausgeschlossen: Nach Meles' Tod erschütterten jahrelang Proteste der Oromo das Land. Schließlich machte die regierende EPRDF den Oromo Abiy Ahmed zum Regierungschef, der sich alsbald an eine radikale Reform des Staates machte. Abiy rückte die Integration der Volksgruppen in den Mittelpunkt seiner Politik. Außer der Bevölkerung von Tigray zog Abiy damit auch den Widerstand nationalistischer Kreise innerhalb der Oromo auf sich.

Fachleute werten den Einmarsch äthiopischer Truppen in Tigray als Versuch Abiys, den ethnischen Fliehkräften des Landes mit Gewalt zu begegnen. Der Konflikt droht sich nun jedoch auch auf die Provinzen der Oromo und Amhara auszuweiten – selbst das Nachbarland Eritrea könnte sich zu einem Eingreifen ermutigt sehen. Ein regionaler Flächenbrand wäre die Folge.