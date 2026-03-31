Mit großen ersprechen hatten die USA den Wiederaufbau des kriegszerstörten Gazastreifens angekündigt. Doch nun blickt alles nur noch auf dem Krieg im Iran.

Viele Menschen in Gaza müssen nach UN-Angaben in Notunterkünften voller Ungeziefer hausen und sind Frühjahrsstürmen und Wolkenbrüchen schutzlos ausgesetzt. Panikkäufe und Versorgungsengpässe treiben die Preise für Lebensmittel und Gas zum Kochen in die Höhe. Arabische Regierungen, die bisher als Geldgeber für den mindestens 70 Milliarden Dollar teuren Wiederaufbau in Frage kamen, werden auf Jahre mit den Folgen des Iran-Krieges beschäftigt sein.

„Wir werden Gaza helfen“, hatte US-Präsident Donald Trump beim ersten Treffen seines „Friedensrates“ aus befreundeten Staaten gesagt. Der Gaza-Streifen werde zu einer Erfolgsgeschichte. Das war am 20. Februar – acht Tage später begannen die USA und Israel ihren Krieg gegen den Iran. Seitdem redet niemand von Gaza.

US-Engagement fehlt

Das Küstengebiet ist nach dem zweijährigen Konflikt zwischen der Hamas und Israel mit mehr als 70.000 Toten verwüstet. Seit Oktober gilt eine Waffenruhe, doch seit Beginn der Feuerpause sind nach palästinensischen Angaben mehr als 700 Menschen bei Kämpfen ums Leben gekommen.

Trump hatte voriges Jahr einen 20-Punkte-Plan für Gaza vorgelegt. Sein Schwiegersohn Jared Kushner stellte im Januar ein Neubau-Projekt für das Gebiet vor. Doch nun sei Trump völlig auf den Iran konzentriert, sagt Omar Rahman von der Denkfabrik Middle East Council in Katar. „Das Schlimmste daran ist, dass ohne ein nachhaltiges US-Engagement in Gaza nichts vorangeht“, sagte er der RHEINPFALZ.

Hamas wird wieder stärker

Die von Trump eingesetzte palästinensische Technokraten-Regierung, die den Gaza-Streifen übergangsweise verwalten und die Hamas-Behörden ablösen soll, darf das Küstengebiet bisher nicht betreten. Der „Friedensrat“ begründet das mit Sicherheitsbedenken. Davon profitiert die Hamas, die den Krieg gegen Israel mit ihrem Angriff am 7. Oktober 2023 auslöste.

Sie hat in vielen Gegenden von Gaza wieder die Herrschaft übernommen. Zwar bleiben Waffen und Geld aus Teheran für die Hamas wegen des Iran-Krieges derzeit aus, doch wenn das iranische Regime den Krieg übersteht, dürfte auch seine Unterstützung für Terrorgruppen wie die Hamas weitergehen.

Israel kontrolliert den Osten

Seit dem Ende des Gaza-Krieges kontrolliert Israel die östliche Hälfte des Küstenstreifens. Trumps Friedensplan sieht einen vollständigen Rückzug der israelischen Armee vor, doch danach sieht es derzeit nicht aus. Albanien, Indonesien, Kasachstan, Kosovo und Marokko haben Soldaten für die geplante Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) versprochen, die zusammen mit neu ausgebildeten palästinensischen Polizisten künftig Ruhe und Ordnung in Gaza sichern soll. Doch wann die 20.000 ISF-Soldaten und die 12.000 neuen Polizisten in dem Gebiet ihre Arbeit aufnehmen, ist offen.

Für arabische Vermittler, die den Normalisierungsprozess voranbringen könnten, haben die Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges derzeit Vorrang. Das wichtigste Problem in Gaza bleibt deshalb ungelöst: Israel will einen Wiederaufbau des Küstengebietes erst nach Entwaffnung der Hamas zulassen. Doch die Terrorgruppe will ihre Waffen nur abgeben, wenn Israel sich aus dem gesamten Gaza-Streifen zurückzieht und den Weg zur Gründung eines Palästinenser-Staates freimacht.

Israel lehnt einen Palästinenser-Staat ab. „Der Gaza-Plan liegt erstmal auf Eis, und das wird vielleicht auf Dauer so bleiben“, sagte auch Nahost-Experte Joe Macaron. Zumal die arabischen Staaten wegen des Iran-Kriegs als Zahlmeister für Gaza ausfallen könnten.