Vor Gericht wird geklärt, ob man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern darf, wenn man mit dem Programm der öffentlich-rechtlichen Sender nicht einverstanden ist.

Der Rundfunkbeitrag, der seit 2013 so heißt, ist ein Dauerbrenner vor den deutschen Verwaltungsgerichten. Die aktuell monatlich 18,36 Euro für jede Wohnung zur Finanzierung von ARD, ZDF und Deutschlandradio werden von Kritikern gerne immer noch als „GEZ-Zwangsgebühr“ geschmäht nach der früheren, wenig geliebten, Gebühreneinzugszentrale. Sich der Pflicht zur Zahlung zu entziehen, war allerdings wenig erfolgversprechend. So hat das Bundesverfassungsgericht 2018 festgestellt, dass ein Pflichtbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rechtmäßig ist – unabhängig von der tatsächlichen individuellen Nutzung. Die inhaltliche Qualität des Angebots wiederum war Sache der Aufsichtsgremien und galt nicht als gerichtlich angreifbar.

Das Bundesverwaltungsgericht hat Klägern jüngst die Tür einen Spalt breit geöffnet. Laut einer Entscheidung vom Oktober 2025 könnte die Verfassungsmäßigkeit des Rundfunks in Frage stehen, sollte das Gesamtprogrammangebot „die Anforderungen an die gegenständliche und meinungsmäßige Vielfalt und Ausgewogenheit über einen längeren Zeitraum gröblich“ verfehlen.

Verzerrte Berichterstattung gerügt

Vor den Verwaltungsgerichten sind unzählige Klagen gegen den Beitrag anhängig, im Internet kann man standardisierte Vorlagen erwerben. Fälle wurden auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in erster Instanz schon abgewiesen. In Mannheim beschäftigt sich nun mit dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erstmals eine oberste Landesinstanz mit dem Thema. Sieben ähnlich gelagerte Berufungsverfahren werden verhandelt.

Es gehe um Bürger, die mit dem Rundfunk nicht einverstanden seien, erklärte der Vorsitzende Richter Martin Morlock am Dienstag. Diese Unzufriedenheit sei ein internationales Phänomen „gewisser rechter, konservativer Kreise“. Die Kläger seien der Auffassung, linke Parteien und progressive Positionen, wie er es ausdrückte, würden im Programm bevorzugt. Eine verzerrte Berichterstattung in den kontroversen Themen der vergangenen Jahren werde gerügt, sagte der Richter und nannte die entsprechenden Stichworte: Corona, Ukraine, Gaza, Syrien, Trump, Asyl und Migration, AfD. Die drei Männer, deren Klagen zunächst an der Reihe waren, haben ab einem gewissen Zeitpunkt den Rundfunkbeitrag daher nicht mehr gezahlt und wollen davon befreit bleiben.

Auch angebliche Geldverschwendung der Sender etwa durch hohe Gehälter und strukturelle Defizite des öffentlich-rechtlichen Systems werden angeprangert. Das Wesentliche aber ist eine empfundene politische Schlagseite. „Mangelnde Vielfalt und Ausgewogenheit ist es, was den Klägern auf den Nägeln brennt“, sagte ihr Vertreter, Rechtsanwalt Harald von Herget, der den Rundfunk nicht generell in Frage stellen wollte.

„Nur Mord, Betrug, Lüge“

Ein Kläger monierte einseitige Sendungen. Es werde eine öffentliche Meinung vorgegeben; wer anders denke, werde diffamiert. Insbesondere christliche Grundwerte sieht er missachtet. Gezeigt würden „nur Mord, Betrug, Lüge, sexuelle Ausartungen“. Fragen der konkreten Programminhalte wurden vom Gericht aber nicht weiter erörtert.

Richter Morlock machte deutlich, dass nach vorläufiger Meinung des 2. Senats die Klagen geringe Aussicht auf Erfolg haben. Er neige der Auffassung des SWR zu (Beitragsklagen richten sich gegen die jeweiligen Landesrundfunkanstalten). Demnach sorgt, grob gesagt, die schiere Menge des Angebots an Information, Kultur, Bildung, Sport und Unterhaltung für die geforderte Vielfalt und Ausgewogenheit. Er könne in diesem sogenannten gegenständlichen Bereich kein grobes Missverhältnis zwischen dem zu zahlenden Rundfunkbeitrag und der Gegenleistung in Form des Programms der Fernseh- und Radiosender erkennen, so der Richter.

Eine Betrachtung und Bewertung des abgebildeten Meinungsspektrums bliebe somit außen vor. Verständlicherweise sieht die Klägerseite das anders. Oberstes Ziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei die Sicherung der Meinungsvielfalt. Das umfasse wesentlich mehr als nur gegenständliche Vielfalt. „Es muss untersucht werden, ob das gewährleistet ist“, sagte von Herget.

Einig war man sich, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil schwerlich zu erfüllende Anforderungen stellt, wie etwaige Defizite festgestellt werden müssen: In den Blick zu nehmen ist demzufolge „eine längere Zeitspanne von nicht unter zwei Jahren“, der Kläger muss wissenschaftliche Gutachten vorlegen. „So kann man es auf keinen Fall machen“, sagte der Vorsitzende. Das wäre enorm teuer. Vielmehr sei es Sache des Gesetzgebers, ein solches Verfahren zu regeln.

Eine Entscheidung in den sieben Fällen wird voraussichtlich nächste Woche fallen.