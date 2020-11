Im September 2016 besucht erstmals ein amtierender US-Präsident Laos. Während seines Besuch im Rahmen des US-ASEAN-Treffens muss Obama ein Trauma aufarbeiten. Kein Land der Erde bombardierten die USA öfter als Laos im Vietnamkrieg. Die Zivilbevölkerung und Wirtschaft leiden immer noch darunter. Hilfsorganisationen versprechen sich von Obamas Besuch auch mehr Geld für die Zukunft.

Wenn Manivone Thikeo über ihre Arbeit redet, kämpft sie mit den Tränen. Sie ist die einzige ausgebildete Psychologin in Laos, die sich um traumatisierte Opfer durch explodierte Blindgänger kümmert. Die 44-Jährige spricht regelmäßig mit Kindern und Erwachsenen, die beim Spielen oder bei der Arbeit auf dem Feld Beine oder Arme verloren haben. Sie leiden nicht nur unter körperlichen Beschwerden, sondern auch unter Depressionen und Traumata. Ein größeres finanzielles Engagement für diese Arbeit wird dringend benötigt. Barack Obama könnte genau das ankündigen, wenn er während des US-ASEAN-Treffens vom zweiten bis neunten September das Land besucht.

Die Nichtregierungsorganisation „Legacies of War“ geht davon aus, dass Obama die Geldmittel deutlich erhöht. 2008 betrug die finanzielle Hilfe der US-Amerikaner zwei Millionen US-Dollar jährlich und steigerte sich bis 2015 auf 20 Millionen. Wie viel es jährlich geben wird für in Laos aktive NGOs, ist noch nicht bekannt. Einen nochmals deutlichen Anstieg erwartet „Legacies of War“, deren Sitz in Washington D.C. ist. Auch durch die Lobbyarbeit dieses NGOs stiegen die Geldmittel in den letzten Jahren an. „Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt. Unsere Bombenräumungsteams haben sich verbessert, wir können viel mehr Streubomben aufspüren und unsere Datenbank wächst“, sagt Titus Peachey, der Finanzleiter von „Legacies of War“. In den 1980ern gehörte Peachey zu den Ersten, die sich in Laos engagierten. Er wünscht sich genau so ein dauerhaftes Engagement von der US-Regierung, um die bisher erzielten Fortschritte auszubauen und ein funktionierendes System zu hinterlassen.

Amerikas „geheimer Krieg“

20.000 Menschen sind durch die Blindgänger gestorben seit dem Ende des Vietnamkrieges. 12.000 bis 15.000 Menschen haben die Explosionen verkrüppelt und traumatisiert überlebt. Die wenige finanzielle Hilfe, die verschiedene Organisationen in Laos erhielten, konzentrierte sich bisher auf das Aufspüren und Räumen der Bomben, nicht aber auf die psychologische Betreuung der Opfer. „Man kann ihnen das Essen bezahlen oder ein neues Haus bauen, aber ohne Verbesserung ihres mentalen Zustands, ist es für die Opfer schwierig weiterzumachen“, erklärt Manivone Thikeo. Weder die laotische Regierung selbst, mit der Thikeo nicht direkt zusammenarbeitet, wie sie betont, noch laotische Ärzte können diese Arbeit verrichten. Das Wissen über psychologische Betreuung sei nicht vorhanden. Manivone Thikeo konnte dank eines Stipendiums in den USA ihre Ausbildung absolvieren und verstand erst im Ausland die Bedeutung des Themas.

Auf dem ASEAN-Treffen kann Obama die Problematik nicht außen vor lassen, denn für den Abwurf der 262 Millionen Streubomben über Laos sind die US-Amerikaner verantwortlich. Zwischen 1964 und 1973 bombardierten sie das eigentlich neutrale Laos, im Kampf gegen laotische Kommunisten im Norden und den zum Großteil durch Laos verlaufenden Ho-Chi-Minh-Pfad. Tausende Zivilisten flüchteten aus ihrer Heimat oder mussten ihre Dörfer verlassen und in Höhlen leben. Die Weltöffentlichkeit wurde davon lange nicht unterrichtet, denn die Angriffe verstießen gegen die Genfer Konvention. Seitdem wird das Engagement der Amerikaner in Laos als „geheimer Krieg“ bezeichnet. Derart viele Bomben wie über Laos warfen die Amerikaner nicht einmal im Zweiten Weltkrieg auf Deutschland und Japan gemeinsam ab. Doch im kollektiven Gedächtnis der Welt ist das Trauma von Laos nie angekommen.

Opfer wohnen in abgelegenen Dörfern

Die eingesetzten Streubomben, so groß wie Tennisbälle, hatten eine hohe Fehlerquote. „Legacies of War“ schätzt, dass 80 Millionen Blindgänger vor allem im bergigen, schwer zugänglichen Norden des Landes lauern. Der Fachbegriff dafür heißt „Unexploded Ordnance“, kurz: UXO. Die US-Regierung hat seit der Jahrtausendwende 51 Millionen US-Dollar für die Beseitigung der UXO zur Verfügung gestellt. Dieselbe Summe wurde während der neunjährigen Luftangriffe an nur drei Tagen verschlungen. Erst ein Prozent der Blindgänger konnten bisher geräumt werden.

Manivone Thikeo wünscht sich von Obama, dass er auch Geld für ihr Anliegen übrig hat. „Ich hoffe wirklich, dass der Präsident die NGOs mehr unterstützt, denn sie erreichen die Unerreichbaren.“ Die Opfer der Blindgänger sind selbst für Dr. Thikeo schwierig zu kontaktieren, denn sie wohnen oftmals in abgelegenen Bergdörfern. „In unserem monatlichen Zehn-Tage-Ausflug stehen dreißig bis vierzig Besuche auf unserem Plan. Tatsächlich erreichen wir nur fünfzehn oder zwanzig“, sagt sie. Ihre Arbeit in der Provinz Xieng Khouang, eines der am schwersten betroffenen Gebiete, begann Thikeo erst im Februar dieses Jahres, obwohl sie seit 2011 auf der Suche nach Unterstützung ist. Erst die NGO „World Education“ aus Boston half ihr. Seitdem besucht sie mit einem Team von Assistenten regelmäßig UXO-Opfer zuhause und spricht mit den Familien der Betroffenen. Tabletten verschreibt sie nur im Notfall.

Landwirtschaft kaum möglich

Fünf Jahre würde es ihrer Meinung nach dauern, ein funktionierendes System mit angelernten Ärzten in Laos zu errichten, das die seelische Betreuung garantieren kann. Dafür werden Gelder benötigt, die der Staat nicht hat. Der einzige Binnenstaat Südostasiens ist eines der ärmsten und unterentwickeltsten Länder der Region. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei geschätzten zehn Milliarden US-Dollar. Seit dem Ende des Kalten Krieges öffnete sich die kommunistische Regierung stückweise für ausländische Investoren, insbesondere China und Japan, aber auch Ländern wie Australien oder Schweden. Australien eröffnete 2003 ein Kupferbergwerk, das bis dato größte ausländische Investment. Ein Jahr später nahmen die USA unter der Präsidentschaft von George W. Bush offiziell die Handelsbeziehungen auf.

Als eines der wichtigsten Wirtschaftshemmnisse des Landes sieht die UN-Entwicklungshilfe aber nach wie vor die UXO. Lediglich vier Prozent des Landes können für Landwirtschaft genutzt werden. In einer Gegend, die potentiell tödlich ist, ist es umso aufwändiger und teurer Infrastruktur wie Straßen, Krankenhäuser und Schulen zu errichten. Die Zahlen der Opfer von Blindgängern gingen in den letzten Jahren zwar zurück, doch immer wieder kommt es zu Vorfällen. Manivone Thikeo konnte bis zum Juli 150 Opfer besuchen und eine erste seelische Grundversorgung gewährleisten. 40 Jahre nach dem Ende der Bombardements hat ihre Arbeit erst begonnen.