Bisher galt es als nahezu unumstößlich, dass Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht pünktlich um zehn Uhr beginnen. Aber das Coronavirus bringt auch den Tagesablauf an Deutschlands höchstem Gericht durcheinander.

Dort wird an diesem Dienstag über eine Klage der Linken gegen das Handelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada verhandelt – aber erst ab 12 Uhr. Der Grund für den verspäteten Beginn: Zu der Verhandlung reisen auch einige Politiker aus Berlin nach Karlsruhe. In normalen Zeiten legen die ihre Anreise auf den Vortag, um am Vormittag rechtzeitig im Gerichtsgebäude zu sein.

Beherbergungsverbot sorgt für Probleme

Weil in Baden-Württemberg aber ein Beherbergungsverbot für Einreisende aus Risikogebieten gilt und die Hauptstadt als Corona-Hotspot eingestuft ist, könnten die Berliner nicht pünktlich zum eigentlichen Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal sein. Auch mit Blick auf die Rückreise haben sich die Verfassungsrichter bereits einen „Corona-Plan“ ausgedacht: Spätestens um 17.30 Uhr soll die Verhandlung beendet sein.

Die Bundestagsfraktion der Linken hat das Bundesverfassungsgericht angerufen, weil sie der Ansicht ist, dass der Bundestag 2016 mit einer Stellungnahme zu Ceta das Grundgesetz verletzte. In Karlsruhe werden mehrere Politiker erwartet, etwa Wirtschaftsstaatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) und Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali.