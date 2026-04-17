Zwei Frauen und zwei Männer bewerben sich bislang um den Job des UN-Generalsekretärs. Bei der Entscheidung geben die Großmächte USA, Russland und China den Ton an.

Die Welt kennt den Generalsekretär der Vereinten Nationen: António Guterres ist das Gesicht und die Stimme des Staatenbundes. Der 76-Jährige gilt als UN-Chefdiplomat. Schon bald muss sich die Welt an ein neues Gesicht und eine andere Stimme gewöhnen, denn die zehnjährige Amtszeit des neunten Generalsekretärs endet im Dezember. Schon jetzt geht das Rennen um die Guterres-Nachfolge in die heiße Phase.

Wer wird den Portugiesen beerben? Erstmals könnte ab Januar 2027 eine Frau in die Chefetage des UN-Hauptquartiers in New York einziehen. Innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen sind die Rufe nach einem Ende der Männerherrschaft am East River deutlich zu vernehmen: Die Nummer zehn soll eine Generalsekretärin sein. Die Vorsitzende der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, betont: Die Entscheidung über die Guterres-Nachfolge „wird auch zeigen, ob diese Organisation und ihre Mitgliedstaaten wirklich der gesamten Menschheit dienen, die zur Hälfte aus Frauen und Mädchen besteht“.

Am Dienstag und Mittwoch müssen sich die vier Kandidatinnen und Kandidaten den kritischen Fragen von Vertretern der 193 UN-Mitgliedsländer stellen. Als Bewerber angetreten sind bislang: die Chilenin Michelle Bachelet (74), der Argentinier Rafael Grossi (65) sowie Macky Sall (64) aus dem Senegal und Rebeca Grynspan (70) aus Costa Rica. Noch hat sich kein Favorit herausgeschält. Ohnehin können weitere Kandidaten in den Wettbewerb einsteigen. Guterres hatte wohl auch den Auswahlprozess im Blick, als er unlängst sagte: 2026 erweise sich als „Jahr mit immer neuen Überraschungen und des Chaos“.

Michelle Bachelet war Präsidentin Chiles. Foto: IMAGO/Aton Chile

„Unmöglichster Job der Welt“

Die Suche nach einem neuen Generalsekretär fällt in eine geopolitische Ära, in der das Recht des Stärkeren dominiert: Großmächte wie Russland und die USA setzen auf militärische Gewalt sowie apokalyptische Drohungen und drücken damit die UN und die regelbasierte Ordnung ins Abseits; tatsächlich spielen die UN bei der Lösung der vielen Kriege und Konflikte kaum eine Rolle. Zudem drehen die USA und andere Geber der Weltorganisation den Geldhahn zu und provozieren damit eine Liquiditätskrise. Angesichts des Powerplays der Großmächte warnt die Vorsitzende Baerbock: Das multilaterale System und damit die UN stünden „nicht nur unter Druck, sondern werden attackiert“.

Rafael Grossi lenkt dieInternationale Atomenergie-Organisation. Foto: dpa

Der nächste Generalsekretär oder die nächste Generalsekretärin muss die UN also energisch verteidigen. Ohnehin ist eine Aufgabe zu meistern, die der Erste an der Spitze, Trygve Lie, als „den unmöglichsten Job der Welt“ bezeichnete: Das Amt soll strikt neutral ausgefüllt werden, keine Großmacht darf verprellt werden. Immerhin haben die vier Kandidaten Erfahrungen in hohen Positionen gesammelt, auch bei den Vereinten Nationen: Bachelet führte Chile gleich zweimal als Präsidentin, sie war UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und Chefin der Frauenorganisation UN Women. Grossi lenkt als Generaldirektor die Internationale Atomenergie-Organisation, Grynspan ist Generalsekretärin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung und war Vizepräsidentin Costa Ricas. Der einzige Afrikaner unter den Kandidaten, Sall, schaffte es einst in das Präsidentenamt des Senegal.

Macky Sall war Präsident des Senegal. Foto: dpa

Die Aspiranten müssen vor allem beim UN-Sicherheitsrat gut ankommen, denn das mächtigste UN-Gremium bestimmt die Personalie. Im Rat geben die fünf permanenten Mitglieder und Vetomächte den Ton an: Diese P5 bestehen aus den USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Vor allem die Administration des US-Präsidenten Donald Trump besteht auf einem fügsamen Generalsekretär, der ihrer Politik des „America First“ nicht in die Quere kommt. „Die USA und andere Vetomächte haben den übrigen UN-Mitgliedern unmissverständlich klargemacht, dass sie ihre Position im Sicherheitsrat nutzen werden, um den Auswahlprozess zu dominieren“, betont der UN-Direktor der International Crisis Group, Richard Gowan. „Das ist ein Bereich, in dem sich alle fünf Mächte trotz ihrer vielen anderen Meinungsverschiedenheiten einig sind.“

Rebeca Grynspan war Vizepräsidentin Costa Ricas. Foto: dpa

Allerdings dürften die Rivalitäten der Vetomächte einer schnellen Einigung im Wege stehen. Diplomaten befürchten sogar, dass sich der Auswahlprozess quälend lange hinzieht – möglicherweise bis Dezember. Somit würde die Einarbeitungszeit des neuen Generalsekretärs bedenklich kurz ausfallen. Experte Gowan will nicht ausschließen, dass sich der oder die Neue heute noch gar nicht im Rennen um den Job des Generalsekretärs befindet: „Wenn sich die P5 und andere Mitglieder letztendlich auf einen Kandidaten einigen, könnte es sich durchaus um einen eher unbekannten UN-Beamten oder einen beliebten Botschafter in New York handeln, der keine Gefahr für die Kerninteressen der Vetomächte darstellt.“