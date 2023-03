Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag rufen die Gewerkschaften auch die Tarif-Beschäftigten des Landes in Rheinland-Pfalz dazu auf, vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen. Wir sprachen mit dem Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke über Streiks in Kliniken in Corona-Zeiten und Forderungen nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Herr Werneke, die Anzahl der Corona-Neuinfektionen steigt rapide, viele Krankenhäuser arbeiten wieder an der Belastungsgrenze, Intensivstationen sind voll belegt. In dieser Situation rufen Sie in Universitätskliniken zu Warnstreiks auf. Was haben Sie sich dabei gedacht?

Das