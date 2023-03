Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Warnstreiks, die am Mittwoch auch viele Pfälzer zu spüren bekamen, versucht die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern vom Bund und von den Kommunen Druck zu machen. Gewerkschaftschef Frank Werneke erläutert in der RHEINPFALZ, welche Themen in den Verhandlungen für ihn Priorität haben.

Herr Werneke, Sie fordern ein faires Angebot und eine faire Bezahlung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ist es denn fair, wenn, wie am Mittwoch in der Pfalz, Kita-Kinder und ihre durch die Corona-Krise ohnehin leidgeprüften Eltern, wenn Patienten in Krankenhäusern den Streit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausbaden müssen?

Krankenhaus-Patienten