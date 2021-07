Nach dem verheerenden Fabrikbrand in Bangladesch mit mehr als 50 Toten hat die Polizei den Firmenbesitzer wegen Mordverdachts festgenommen. Zudem leiteten die Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kinderarbeit in der Lebensmittelfabrik in der Industriestadt Rupganj ein.

Unter den Toten und Verletzen waren demnach mehrere Minderjährige, das jüngste Opfer soll erst elf Jahre alt gewesen sein. Der Großbrand in der Lebensmittelfabrik war am Donnerstag ausgebrochen, als sich Dutzende Mitarbeiter in dem sechsstöckigen Gebäude befanden. Augenzeugen schilderten, wie Menschen aus dem obersten Stockwerk sprangen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Nach Behördenangaben wurden 52 Menschen getötet und etwa 30 weitere verletzt.

Ursache des Brands war nach Angaben der Feuerwehr die Lagerung von leicht entflammbaren Chemikalien und Plastik in der Fabrik. Erst nach mehr als 24 Stunden wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr war im dritten Stock des Gebäudes die Tür zu den Treppen mit einem Vorhängeschloss verriegelt, den Arbeitern blieb demnach die Flucht auf das Dach versperrt. In diesem Stockwerk wurden 48 Leichen entdeckt.

Verschlossene Tür

Nach Angaben des Polizeichefs von Rupganj, Jayedul Alam, war nicht nur die Tür zur Haupttreppe verschlossen, auch wurde eine Reihe von Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten. „Das ist ein vorsätzlicher Mord“, sagte der Polizeichef.

Laut Arbeitsministerin Monnujan Sufian wurden zudem Untersuchungen wegen des Einsatzes von Kinderarbeitern in der Fabrik eingeleitet. Sie selbst habe mit zwei 14-jährigen Überlebenden im Krankenhaus gesprochen, sagte sie. Eine Angehörige berichtete von ihrem mutmaßlich ums Leben gekommenen elfjährigen Neffen, der im dritten Stockwerk der Fabrik gearbeitet habe.

Das Gesetz in Bangladesch erlaube es Minderjährigen, ab dem Alter von 14 Jahren zu arbeiten, sagte Sufian. Allerdings gelte dies nur für ungefährliche Jobs. Die Arbeit in der abgebrannten Fabrik aber sei als gefährlich eingestuft. Sollte sich der Verdacht auf unerlaubte Kinderarbeit bestätigen, würden auch die zuständigen Aufsichtsbeamten strafrechtlich verfolgt, fügte die Ministerin hinzu.

Überlebende und Angehörige der Opfer berichteten, dass Minderjährige einen Stundenlohn von 20 Taka (knapp 0,20 Euro) erhielten.

In Bangladesch gibt es immer wieder verheerende Brände oder andere schwere Gebäudeunglücke, weil Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden. Von der Regierung des asiatischen Landes seit Langem angekündigte Reformen werden nur zögerlich umgesetzt.