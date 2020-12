Mit dem neuen Jahr gibt es neue Regelungen und Gesetze: Die Grundrente tritt in Kraft, der reguläre Mehrwertsteuersatz gilt wieder, die Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit hohem Spritverbrauch wird erhöht. Eine Übersicht.

Grundrente: Die Grundrente ist ein Zuschlag auf die bestehende Rente. Er wird mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt. Die Höhe wird individuell bestimmt und kann bis zu 419 Euro betragen. Im Schnitt gibt es einen Zuschlag von 75 Euro im Monat. Jeder, der mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit aufweisen kann, bekommt die Grundrente. Das sind etwa 1,3 Millionen Menschen. Ihre Lebensleistung soll anerkannt und der Gang zum Sozialamt erspart werden.

Solidaritätszuschlag: Für fast alle Bürger fällt ab Januar der Solidaritätszuschlag weg. Weiterzahlen sollen nur die zehn Prozent mit den höchsten Einkommen.

Mehrwertsteuer: Ab Januar gilt wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf die meisten Güter und sieben Prozent auf Waren des täglichen Bedarfs. Die Bundesregierung hatte die Steuer wegen der Corona-Pandemie für ein halbes Jahr gesenkt, damit die Menschen trotz der unsicheren Zeit Geld ausgeben und die Konjunktur stützen.

Homeoffice-Pauschale: Wer in der Corona-Krise von zuhause arbeitet, bekommt einen Steuerbonus. Pro Homeoffice-Tag kann man fünf Euro geltend machen, maximal aber 600 Euro im Jahr. Die Pauschale ist auch absetzbar, wenn man im Wohnzimmer oder am Küchentisch arbeitet. Sie zählt aber zu den Werbungskosten, daher profitieren nur diejenigen Steuerzahler davon, die über die ohnehin geltende Werbekostenpauschale von 1000 Euro kommen.

Kurzarbeitergeld: Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes von 60 auf 70 Prozent des Netto-Entgelts (für Beschäftigte mit mindestens einem Kind von 67 auf 77 Prozent) ab dem vierten Monat und auf 80 beziehungsweise 87 Prozent ab dem siebten Monat wird bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Das gilt für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31. März 2021 entstanden ist.

Mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro pro Stunde steigt am 1. Januar auf 9,50 Euro und zum 1. Juli 2021 auf 9,60 Euro. Im Jahr 2022 soll er auf 10,45 Euro steigen.

Kindergeld und Kinderzuschlag: Das Kindergeld wird zum 1. Januar um 15 Euro pro Kind und Monat erhöht. Es beträgt dann für das erste und zweite Kind 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für jedes weitere Kind 250 Euro. Entsprechend werden auch die steuerlichen Freibeträge für Kinder auf 8388 Euro jährlich aufgestockt. Der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen steigt von 185 Euro auf 205 Euro pro Monat und Kind.

CO 2 -Preis: Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab 2021 einen nationalen CO 2 -Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne CO 2 , die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zum Start 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben, laut Bundesregierung steigt der Literpreis bei Benzin um sieben Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Dafür sollen Bürger anderswo entlastet werden – so wird die Ökostrom-Umlage, die Bürger mit dem Strompreis zahlen, aus Steuermitteln gesenkt.

Kfz-Steuer: Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch steigt die Kfz-Steuer. Das soll Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind nicht betroffen. Einer Studie zufolge wird die Steuer pro Jahr im Schnitt um 15,80 Euro teurer.

Elektronische Patientenakte: Ab 1. Januar sollen allen Versicherten Elektronische Patientenakten zur freiwilligen Nutzung angeboten werden. Darin können Befunde, Röntgenbilder und Medikamentenpläne gespeichert werden. Zum Start ist bezüglich des Datenschutzes eine etwas „abgespeckte“ Version vorgesehen. Patienten können festlegen, welche Daten hineinkommen und welcher Arzt sie sehen darf.

Ultraschall bei Schwangeren: Medizinisch nicht notwendige Ultraschall-Untersuchungen bei Ungeborenen im Mutterleib – landläufig „Babykino“ oder „Babyfernsehen“ genannt – sind ab 2021 verboten. Ungeborene sollen so vor unnötigen Strahlendosen geschützt werden.