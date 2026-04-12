Teherans Selbstgewissheit und Trumps impulsive Politik heizen den Konflikt im Nahen Osten weiter an. Dabei bräuchten beide Seiten eine Lösung.

Der Iran und die USA haben eine historische Chance vertan. Das Regime hätte das Treffen in Islamabad dazu nutzen können, die Grundlage für eine Einigung mit den USA zu schaffen. Doch die iranische Führung entschied sich für eine harte Linie, weil sie austesten wollte, wie weit sie gehen kann. Damit provozierte sie neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump, der die nach fünf Wochen Krieg erreichte Waffenruhe mit einer nun angekündigten Seeblockade vor der iranischen Küste in Frage stellt.

Am Rand einer neuen Katastrophe

Teheran ist sicher, Trump und seine Regierung im politischen Schwitzkasten zu haben. Hohe Ölpreise beschleunigen sieben Monate vor den wichtigen Kongresswahlen die Inflation in Amerika und verärgern die Wähler. Trump, der sich den Iran-Krieg als Spaziergang vorgestellt hatte, findet bisher kein Rezept, um dem Iran die Kontrolle über den Tankerverkehr in der Straße von Hormus wieder abzujagen. Er will das selbstverschuldete Problem des Iran-Krieges möglichst bald wieder loswerden.

Doch der Iran überspannte den Bogen. In ihrer Selbstgewissheit vergaßen die Teheraner Unterhändler in Islamabad, dass auch der Iran eine Lösung braucht. Die Gefahr, dass die Waffenruhe nicht mehr lange hält, ist nach den Verhandlungen von Islamabad größer als vorher. Der Hochmut der Iraner und Trumps erratisches Verhalten bringen den Nahen Osten an den Rand einer neuen Katastrophe.