Politik USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormus

Iran-Krieg
Die Waffenruhe im Iran-Krieg ist fragil. (Archivbild)

Washington/Teheran (dpa) - Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. «US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung», teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich.

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