Washington/Teheran (dpa) - Trotz Waffenruhe haben sich die USA und der Iran gegenseitig in der Straße von Hormus beschossen. «US-Streitkräfte wehrten unprovozierte iranische Angriffe ab und reagierten mit Schlägen zur Selbstverteidigung», teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) des US-Militärs auf der Plattform X mit.Das iranische Militär bestätigte Angriffe auf US-Kriegsschiffe und machte dafür US-Attacken auf einen iranischen Öltanker verantwortlich.

Erstmals seit Beginn der Waffenruhe greift Israel in der libanesischen Hauptstadt Beirut Ziele mutmaßlicher Hisbollah-Kämpfer an. Foto: Hassan Ammar/dpa

Das iranische Atomprogramm steht auch in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs im Fokus. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/dpa

Die USA beschießen einen unter iranischer Flagge fahrenden Tanker. (Archivbild) Foto: The Visible Earth/dpa